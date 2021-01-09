مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية



وطن: انطلقت ظهر اليوم السبت، مسيرة منددة بالاستيطان، وجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

وانطلقت المسيرة من وسط البلدة، باتجاه منطقة "الخراب" قرب بوابة الجدار المقام على أراضي كفر ثلث، حيث حمل خلالها المشاركون، العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات المنددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بلدية كفر ثلث زكي عمر ، إن المسيرة تم تنظيمها بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، وفصائل العمل الوطني، وتمكن خلالها المواطنون من فتح بوابة الجدار، وسط تأكيدهم على أحقيتهم بالأراضي الواقعة خلفه.

(وفا)