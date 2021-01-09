اليوم | لقاء يجمع رئيس لجنة الانتخابات بالرئيس لبحث إجراء الانتخابات

وطن: من المقرر أن يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر، بالرئيس، اليوم الساعة السادسة مساءً، لبحث مواعيد إجراء الانتخابات.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، قال، الخميس إنه بناء على اللقاء بين الرئيس ود.ناصر سيتم إصدار المراسيم الرئاسية وفق الأنظمة والقوانين واللوائح".

وأكد الرجوب أنه "فور إصدار المراسيم ستتوجه كل فصائل العمل الفلسطيني إلى القاهرة لإجراء حوار وطني شامل لتحديد الأسس التي ستُجرى عليها الانتخابات".

الرجوب أعلن أن "الحوار سيستمر حتى تشكيل مجلس وطني ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية تقود الشعب الفلسطيني، ونكون قد وحدنا الشعب والوطن والقضية والقيادة وقرارنا الوطني"، مشدداً على أنه "يجب أن تبقى القدس عنصر وحدة لكل القوى الفلسطينية، ونأمل أن تكون كذلك عند أمتنا العربية والإسلامية".