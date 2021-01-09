وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 26 حالة وفاة و 855 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس والضفة وغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية " سلفيت 1، طوباس 1، رام الله 5، الخليل 1، قلقيلية 3، ضواحي القدس 2"، قطاع غزة 9 وفيات ، مدينة القدس 4 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت (23)، طولكرم (29)، نابلس (46)، طوباس (17)، رام الله (59)، جنين (34)، الخليل (33)، قلقيلية (9)، ضواحي القدس (14)، أريحا (2)، بيت لحم (14)"، قطاع غزة (347)، مدينة القدس (228).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت (25)، طولكرم (50)، نابلس (105)،، طوباس (11)، رام الله (212)، جنين (60)، الخليل (59)، أريحا (14)، بيت لحم (111)"، قطاع غزة (555)، مدينة القدس (220).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.