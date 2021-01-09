تسجيل 9 حالات وفاة و347 اصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المستشفى 260، منها 133 حالة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 555 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت أن المختبر المركزي فحص 1863 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في القطاع منذ آذار الماضي 45125 إصابة، منهم 8390 حالات نشطة، و36302 حالة تعافٍ و433 وفيات.