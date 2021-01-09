وزيرة الصحة: لا موعد محدد لوصول لقاح كورونا إلى فلسطين

وطن: قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، إنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين.

وأضافت الوزيرة الكيلة، أنه من المرجح أن يصل اللقاح خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة قد تعاقدت مع أربع شركات منتجة للقاح، حيث ستغطي هذه اللقاحات ما مجموعه 70% من أبناء شعبنا، إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستزود الوزارة بـ20%.

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في معدل الإصابات بالفيروس، مشددة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية حتى يتم تسطيح المنحى الوبائي.

وأكدت الكيلة إلى أنه سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة بشأن تمديد حالة الإغلاق من عدمها، وذلك اعتمادا على الحالة الوبائية في البلاد.

المصدر: (وفا)