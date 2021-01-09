اعتقال 5 شبان من رام الله ونابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابا من رام الله واربعة شبان من قريوت جنوبي نابلس.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال بينها وحدات خاصة اقتحمت مدينة رام الله وحاصرت بناية سكنية في منطقة بطن الهوى، حيث تجمع بنايات سكنية للطلاب، واعتقلت شابا يعتقد انه طالب جامعي.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الجمعة، أربعة شبان من باب العامود بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ورشهم بغاز الفلفل.

كما جرى اعتقال اربعة شبان من بلدة قريوت جنوبي نابلس، وتم اقتيادهم للتحقيق الى مستوطنة "شيلو" كما ذكر مصدر محلي في البلدة.

