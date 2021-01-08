بايدن: أمريكا تعيش إحدى أسوأ الأزمات المالية في تاريخها

وطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إن أمريكا تعيش إحدى أسوأ الأزمات المالية غير العادلة في تاريخها، مؤكدًا أنه سيحقق في شبهات التحايل، وهدر أموال المساعدات، وأنه سيحاسب المتورطين في تلك الأعمال.

وكشف، في كلمة متلفزة، أنّ تركيز إدارته في الإنعاش الاقتصادي سيكون على الشركات الصغيرة وتلك المملوكة من قبل الأقليات، خاصة أنّ تلك الشركات المملوكة من قبل الأمريكيين الأفارقة لم تكن حصتها كافية من المساعدات المالية".

وأكد بايدن أنه انتهى من تعيين طاقمه الحكومي، وأنه مستعد للعمل من اليوم الأول.

وفي ختام كلامه، تقدم بالتعازي لعائلة شرطي الكونغرس الذي توفى جراء الاقتحام، مشددًا على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وفي حدث غير مألوف شهدته العاصمة الأمريكية، اقتحم مؤيدو دونالد ترامب، أول أمس، مبنى الكونغرس بالتزامن مع جلسة لمجلسي الشيوخ والنواب للمصادقة على نتائجها بشكل رسمي؛ وأدّى الاقتحام إلى إخلاء القاعة التي كانت ستتم فيها جلسة التصديق على فوز بايدن وسط حالة من الإرباك، نجم عنه مقتل شرطي أمريكي و 4 من مؤيدي ترامب.