عيونٌ لا تعرف الهزيمة

كتبت: ماريا عودة

في مخيم قلنديا يعيش الطفل الفلسطيني " بشار عليان " فاقداً عينه اليُمنى بسب رصاص الاحتلال.

منذ شهر من اليوم كان بشار صاحب الخامسة عشر عاماً يعيش مع عائلته في المخيم ، فهو كباقي الأطفال الفلسطينيين لم تَنَل المعيشة الصعبة والمعاناة اليومية في المخيم من عزيمتهم وإصرارهم. كان بشار يتنقّل بين أزقة المخيم في طريقه إلى المدرسة بنشاطٍ عالٍ وحيويةٍ مشرقة، وفي أحد أيام دوامه ، وتحديداً يوم الثلاثاء/ السابع عشر من شهر تشرين الثاني وأثناء عودته من المدرسة بعد يومٍ مُتعب، وهو يفكّر ماذا أعدت أمه للغداء، ببراءةٍ تفوّقت على فظاعة الواقع، قطعت أفكاره الطفولية، أصوات تبادل إطلاق النار والحجارة بين دوريّة جيش وشبّان المخيّم، حيث اندلعت المواجهات كما هو الحال دائماً، وفي لحظة وجد بشار نفسه محاصراً وسط هذه المعركة و الرصاص يحاوطه من كل الجهات فما كان منه إلا البحثُ عن ملجأ يختبئ به هرباً من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته دورية الجيش نحو شبّان المخيم، وبين الرّعب واللهفة أسرع بشار واحتمى بالمسجد كي لا يعترضُه أذًى، انتظر قليلاً، حتى وجد الفرصة متاحة له للخروج ظناً منه أن رصاص الاحتلال قد توقف فهو ببرائته لا يعلم ظُلم الاحتلال و بطشِهِ و استمرار عدوانه و رصاصه ، خرج من باب المسجد وإذا برصاصةٍ طائشة تقتنصُ عينه اليمنى، لجّمته الصدمة، وفي ثوانٍ حسبها ساعات أحس بالدمِ يسيل من عينه ويغطّي وجهه، ثم تعالى صوته بالصراخ والبكاء، وما لبث حتى غاب عن الوعي.

يقول بشار بألمٍ تشوبه براءةٌ محزنة: " لا أعلم ما الذي جرى لي! فقدت التوازن و الدماء تسيل من عيني" ، تم نقله فوراً من مشفى لآخر حتى أتت اللحظة التي صُدِمَ بها بشار وعائلته بفقدان عينه اليُمنى بشكلٍ كامل ، كانت لحظة من الألم و الحسرة التي تعيشها هذه العائلة الفلسطينية ، فلم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في فلسطين ، فالأطفال و الشباب و حتّى النساء معرّضين لمثل هذه الإصابات و للأخطر منها الناتجة عن رصاص الاحتلال.

يقول محمد عليان والد بشار: " طُلب مني التوقيع على عملية استئصال عين بشار ، فكان أصعب قرار اتخذته في حياتي ، ويضيف أنه أثناء متابعة حالة ابنه قرأ في إحصائية صدرت في يوم الطفل الفلسطيني في 20 من تشرين الثاني من كل عام ، أنًّه في عام 2017 استشهد 123 طفلًا فلسطيني ، وجُرح الآلاف برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

وتضيف أم بشار بحسرة وألمٍ وثبات صامد" في كل يوم تتكرر حالة بشار بأسماء مختلفة و بأشكال الظلم المتنوعة التي يمارسها المحتل بحقّ أطفال فلسطين ، فهم لا يعاملونهم كأطفال ومدنيّن ، فأبناؤنا مختلفون عن فتية العالم ، فكلّ من في الكون يحتضن أطفاله إلاّ أبناء فلسطين يتفنن الاحتلال في هدمَ طفولتهم والقضاء على أحلامهم".

اجتمعت الصحافة في المشفى التي يقطن بها بشار لإيصال هذه الحادثة للعالم أجمعه و تعريفهم بوحشية الاحتلال و أجرَت مقابلة مع والده حيث قال: " أطفالنا في فلسطين يعانون من الأخطار المحدّقة والتي تهدّد إنتهاء حياتهم بيولوجياً وعلى صعيد المستقبل التعليمي والمهني ، منهم من استشهد و منهم ما زال في سجون الاحتلال ، و منهم من يعاني من عاهةٍ مستديمة تذكر العالم ببشاعة المحتل ، أو من حرمه رصاص الاحتلال من أحبائه".

لمْ يتوقف هذا المسلسل الدّموي الذي أفقدَ الطفولة نكهتها في فلسطين ، و جعل أطفالها ينادون العالم و يطالبونه بالطفولة و السلام. فيما يقف بشّار بقوّةٍ يحتمي بالأمل فقط والعزيمة والطموح لإتمامِ المسيرة أمام من يحاولون بكلّ الطرق قتل الفَرح والسلام في قُلوب أبناء فلسطين، فعندما سألته الصحفية عن أحلامه المستقبلية ،فقال: " أنّه يصرّ على إتمام تعليمه والوصول إلى مبتغاه في دراسة الهندسة كما هو حلمه منذ الصغر فلَنْ يقتله الاحتلال و سيحقّق هذا الحلم".