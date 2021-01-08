ظريف ينتقد من رضخوا لدونالد ترامب والآن ينتقدونه

وطن: انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الازدواجية التي تحلى بها البعض من الذين رضخوا سابقا لغطرسة الرئيس الأمريكي، المنتهية مدة ولايته دونالد ترامب، والآن يستنكرون خرقه لسيادة القانون.

وكتب ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة: إن أولئك الذين رضخوا لغطرسة ترامب المنتهكة للقوانين على مدى 4 أعوام - لحماية أنفسهم على حساب شعبنا – يستنكرون الآن خرقه لسيادة القانون، لكنهم مع ذلك يسعون لاستخدام إرهابه الاقتصادي كـأداة ضد إيران.

وأضاف "إن كنتم لا تمتلكون الجرأة اللازمة فتحلوا على الأقل ببعد النظر من أجل انفسكم".