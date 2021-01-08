نصر الله: "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون"، وحقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه

وطن: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون"، مضيفا أن "حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه".

وأشار نصر الله إلى أن "ما حصل في أمريكا أمر كبير جدا وسيكون له تداعياته عالميا وهو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

ولفت إلى أن هذه الأحداث "خطيرة جدا وكبيرة جدا ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض".

وأضاف نصر الله، أن "ما شهده الأميركيون في ليلة واحدة قليل مما فعله ترامب من جرائم على مدى 4 سنوات في سوريا والعراق واليمن وجريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وأعرب نصر الله عن أمله في "أن تمر الأيام القادمة من ولاية ترامب بخير على العالم".

وحول ملف انفجار مرفأ بيروت، أكد نصر الله أن "هذه قضية وطنية تهم كل لبنان ولا يجوز تحويلها الى قضية مناطقية او مذهبية او طائفية او سياسية بأي شكل من الاشكال لان هذا غير انساني وغير اخلاقي”، وذكر ان “الشهداء من جميع المذاهب والمناطق وكذلك البيوت التي تضررت”، واوضح انه “بتضرر المرفأ كل الاقتصاد اللبناني”، وشدد على انه “لا يجوز تطييف ولا تسييس هذه القضية".

وقال "أتعهد كحزب سياسي اننا نصر على وصول هذا الملف الى نهايته العادلة والصادقة، وذلك لسبيين، اولهما السبب الانساني حيث قضى شهداء وسقط جرحى وحصلت اضرار كبيرة”، وتابع “السبب الثاني ان هذه القضية استخدمت للاستهداف السياسي سواء باتجاه حزب الله او من باب الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر من باب التحالف مع حزب الله”، واشار الى انه “في الساحة المسيحية هناك من دايما يواجه التيار الوطني والرئيس عون ان حليفكم قال او فعل".