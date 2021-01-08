الفتاة اللاجئة بين الطموح وخيبة الأمل!

كتبت: إيناس حلواني

بلدتي عروس البحر .. تمنيت أن أصبح مثلك أجمل عروس ! وأن أكَبر وأمارس حياتي كما تمارسها أيةُ فتاة طموحة لها أهداف .. تحلم وتحقق ما تحلم به ! فمن صِغر سني في أرضنا حقل الكروم في حيفا ، حَلِمت أن أصبح كاتبةٍ ذا شأنٍ عظيم ! طمحت أن أدخل في البرنامج التعليمي المقرر لدينا من القرية ، فكنت أجمع كل يوم مقدارٍ بسيطٍ من المال الذي أجلبه من مساعدة الفلاحات في العجن والخبيز ، رأيت مستقبلي القريب التعليمي وكان هدفي أن أعبر عن المرأة الفلسطينية المكافحة .. وأنا أراها كل يوم في قلب أمي ! فهي الوطن والأرض ، تفلح وتعمل لكي تؤمنَ وتوفر بعض الأكل للعائلة ، وتلبي احتياجاتنا البسيطة دون تعبٍ أو ملل ! وكانت رؤيتي للتعليم أنه سيطور أحوالنا المادية والنفسية ولو بعد حين ، ويجعل منا أناس فعالين وذو شأن عظيم .. ككبار قريتنا والمخاتير اولئك الأُناس الذين يمتلكون أراضٍ كثيرة في قريتنا!

تحقق الحلم .. فجاء مدرس الى قريتنا .. وهممت أن أدخل في البرنامج التعليمي ، فجمعت صرةِ المال المخبأة والتحقت مع فتيات القرية اللواتي أعرفهن ، وسجلنا للتعليم .. فكنت سعيدةٌ جداً بتحقق الحلم المنتظر الذي سيحقق لي ولعائلتي البسيطة أبسط الحقوق ، وبالفعل كنت أذهب إلى المصلى بالتزامن مع آذان الضهر .. أصلي وأنتظر المدرس الشيخ الكبير لكي يبدأ لنا بالدرس ، وما إن ينتهي فسرعان ما أذهب الى مكان تجمع الناس لأبدأ بمساعدتهن بخبز الطابون ، ومن ثم أذهب إلى البيت متعبة ومنهمكة قليلاً ، ولكن .. لم يدم هذا الحلم طويلاً .. فأغلق المصلى بقانون من الحكومة الإنجليزية .. وتحويله كتيبة للعساكر الإنجليزية ، ومع ذلك لم نخضع لهم ولن نستسلم ! فحاولت مع فتيات القرية بأن نقيم الدروس في أحدى البيوت المعروفة في القرية ، وبالفعل نجحنا في ذلك .. فقال المدرس لنا في ذات لقاء :" أنتن جيل المستقبل الواعد ، فتيات الوعي والثقافة .. بالرغم من قلة معرفتكن بالتعليم والحياة .. إلا إنكم ذات يوم ستجلبون الخير والصلاح لعائلاتكم القروية".

فأحسست بالعزم والقوة .. وفي داخلي شعور كبير .. كل الأفضل لدي سأقدمه في سبيل أن أكبر وأدخل الجامعة في المدن .. ولكن سرعان ما اختفى الحلم الجميل ، فكنا ذات يوم في لقاء مع المدرس نتداول الحديث عن حفظ بعض آيات القرآن الكريم ، فسمعنا بأصوات صراخ الفلاحين والفلاحات .. الأطفال والشباب والفتيات .. جميع الأُناس في القرية ، "اهربوا اهربو "، " اطلعو من دوركم اشردوا " ، "رح يصير فيكم زي مَصار في دير ياسين" ، وفجأة سمعنا صوت انفجار وقنابل الغاز والدبابات ، خرجنا من البيت بحالة من الهلع والخوف ، كان هدفي في تلك اللحظة أن أحمل كتابي وقلمي وأن ألتقي مع اهلي بخير وسلام ، ولكن لخيبة أملي في هذا الهدف ، فإن الكيان الصهيوني فجر بيتنا بسرعة البرق ، نظرت من يساري ويميني وخلفي وحولي ، الأرض أصبحت تشع بالنار والدمار ، والفلاحين والفلاحات يهاجرون ويشردون " الولد ، ديري بالك الولد " ، " شو بدو يصير فينا " ، " يا ويلي رح يكتلونا " ، من هول المنظر بدأت أركض وأركض في سبيل أن أحمي نفسي ، فتقابلت مع صديقتي الفلاحة في القرية ، تركض مع اهلها وتشرد ، فهممت باللحاق بهم ، جاهدت وكافحت في أن أصل اليهم ، " وَكفو ، وَكفو ، خذوني معكو " ركضت اليهم وتشبثت بهم ، كان كل فكري أهلي ، يا ويلي ، راحو وتركوني ، وين بدي أعيش ، بعد الجهاد والتعب ، والصبر والملل ، والجوع والعطش ، جلسنا تحت شجرة كثيفة من خيرات بلادنا فلسطين ، وساءت بنا الأحوال يومً بعد يوم ، فقدت عائلتي أمي وأخواتي ، ولم يعد لي بيت ألتجأ إليه ، كبرنا وتراكم علينا همّ الظلام اللعين ، وتربيت مع صاحبتي الفلاحية وأهلها ، وكانت إمدادات الأنروا والمساعدات الخارجية تصلنا بقلة قليلة ، ولكن لم أنسى في لحظة أنني كنت فتاةٍ فلاحية ذا هدف ، وهو تعليمي ، ووعي بالحياة ، فواظبت وكافحت على محو خيبة الأمل التي راكمتها على ظهري حكومة الإحتلال ، فأصبحت الآن شابة كبيرة ،لاجئين و لاجئات الوطن ، نقيم في مخيم صغير ، يضم أناس مختلفين ، وعقليات مختلفة، وتجري بي الأيام ، فإن لم يتحقق هدفي بكوني عروس البحر التي أصبحت الآن تحت يد الأعداء ، فإن هدفي متحقق في التعليم ، ولحسن حظي ، فإنني التحقت انا وصديقتي في تعليم اللاجئين واللاجئات ، التي كانت بدعم من وكالة الغوث الدولية ، وكنا نعمل في التطريز والخياطة لعائلات المدن في آنٍ واحد ، وحصلنا على منح تعليمية ، وفي كل مرحلة من مراحل حياتنا ، كنا نعمل بها في مختلف المجالات الي قد تناسبنا نحن كفتيات فلاحات ، لم نستسلم ، ولن ندع لهم المجال في طمسنا ، لن ينجحو في محو واندثار عروس البحر وإقامة بعض مستوطناتهم عليها ، فإنني بوعي وتعليمي ، استطعت أن أوضح الفكرة وأنقلها لأجيال المستقبل الآتين من بعدنا ، فعاش التعليم وعاشت قضيتنا وهويتنا الفلسطينية وبلدتنا عروس البحر.