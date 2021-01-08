إصابة شاب ومسعف بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب شاب ومسعف بقنبلتي غاز بشكل مباشر، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز بشكل مباشر صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة في رقبته، ومسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة في قدمه، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب بعد أداء صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية التي أكدت الوفاء للشهداء في يوم الشهيد الفلسطيني.