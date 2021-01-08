أسماء سلامة تكتب لـوطن: رزم من المراسيم والقرارات

تسارع ومفاجآت في المراسيم الأخيرة ، التي أصدرها سيادة الرئيس محمود عباس على أكثر من صعيد ، تنحية عن تولي مناسب ، واستبدال للمسؤولين بآخرين ، وسبقها قرار مجلس الوزراء بدمج لبعض الهيئات والسلطات في وزارات موجودة ، أو الغاء لعمل البعض الآخر.

استقبل الرأي العام هذه المراسيم بردود أفعال مختلفة ، هناك المتهكم الذي لا يجد جدوى من مثل هذه التعيينات الجديدة ، وهناك المتشفي في بعض المسؤولين على الطريقة التي تم الاستغناء عن خدماتهم فيها ، وهناك عدم الرضى من المقربين ممن تم التخلي عنهم ، وربما المستفيدين من وجودهم وبقائهم ، وهناك المستغرب لعدم اختياره في التعيينات والكليفات الجديدة وربما خيبة أمل أيضا ، ولكن ما يثير التساؤل هل هذه المراسيم كافية في الوقت الحالي ؟ وهل ننتظرالمزيد منها في الأيام القادمة؟

هي قرارات فيها من الصواب الكثير ، وإن تأخرت ، هيئات ودوائر نسمع بها لأول مرة ، وأخرى لا عمل لها ، وأخرى تشارك مؤسسات أخرى عملها ، رواتب وعلاوات وبدلات لا ضرورية لها وماهي الا استنزاف لخزينة الحكومة الفارغة ، وأشخاص كان لابد من تجريدهم من كل صلاحياتهم ولكن ليس فقط اعفاؤهم من مناصبهم بل ومحاكمتهم ، وسننتظر الاجراءات بحقهم...

ليس خفيا على أحد انتظار الجميع لمرسوم تحديد موعد الانتخابات ، والأخبار المعلنة من هذا المصدر أو ذلك يؤكد على قرب إصداره ، الاتجاه نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية مع حلول شهر أيار كما قال البعض.

هل هناك توجه لتغيير وزاري أو حكومي في القريب أيضا .. مما لا خلاف عليه أن الرأي العام انشغل بهذه المراسيم والقرارات ، وينتظر المزيد منها ، فهل ستغير التعيينات الجديدة من واقع الحال ، وهل سيتم امتصاص غضب الشارع عن مستوى عدم الرضى من أداء المسؤولين في مختلف القطاعات.

ما يريده المواطن الفلسطيني ليس استبدال هذا بذاك فقط ، ولا أن يذهب فلان من هذا المنصب ليجلس على كرسي آخر ، ما يريده المواطن هو التغيير الحقيقي ، ومن ثم المحاسبة على التقصير ، لا يكفي أن أعفي فلان من منصبه ، دون ملاحقته ومحاسبته على تقصيره في أداء وظيفته أثناء جلوسه على كرسيه ، ما يريده المواطن هو التغيير بالإتيان بالوجوه الجديدة ، وضخ الدماء الشابة من أبنائنا القادرين على التغيير الإيجابي ، لا يريد لعب الشطرنج بالموجود منهم ، ولا يريد أن يستأثر البعض منهم ببعض المناصب وكأنها حكر عليهم ، ممنوع الاقتراب من كراسيهم ، الكل يعلم أن هناك فئة يحتلون مناصبهم منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، وكأنها سجلت على أسمائهم ، وهناك من يستأثر بهذه الوزارة أو ذلك المنصب ، مع يقين الجميع من إخفاقه في مهامه وعدم تحقيقه لأي تقدم ملموس ، أو إنجاز حقيقي ، فإلى متى ستبقى الأمور على ماهي عليه . إضافة لمن يكون اخفاقه في العلن ، وعلى مرأى من الجميع ، بمواقف يتجاوز بها صلاحياته ، أو تصريحات تغضب الرأي العام ، ولا مساءلة ولا تغيير ، ما نريده هو مساءلة المغادر عن كل أعماله في منصبه ومحاسبة كل مخطئ ومقصر ، ترك المنصب ليس كافيا على الإطلاق.

لا يختلف الأمر على مستوى الفصائل فالمناصب العليا فيها محجوزة لأسماء بعينها ولا تغيير ولا تبديل منذ عقود .. كيف لمواطن أن يثق بقدراته إن لم يعط الفرصة لإثباتها ، وإن كان المطلوب منه التأييد للموجود فقط دون مناقشة ولا محاسبة ولا حرية لإبداء راي بناء أو معارضة.

لم لا نواجه الحقيقة ، بأن لا مؤسسات فعلية وحقيقية لدينا ، لأن ما يجري لا يمت لنظام المؤسسات بصلة من قريب ولا بعيد ، لا آلية واضحية في الترقيات للمناصب العليا ، ولا آلية متبعة للمحاسبة والملاحقة القانونية ، هناك محاصصة ومجاملات " ومسك شانات " كما يقولون ، وهناك استئثار وانتقائية للمناصب والحقب الوزارية.

ومع هذه الحالة التي وصلنا لها من فقدان الثقة ، وعدم الشعور بالجدية فيما يتم على أرض الواقع من قرارات ، قد تبدو في ظاهرها أنها انقلاب على الظلم والفساد وخطوة في الطريق الصحيح ، فإن الانتخابات " محور الحديث القادم " لن تتم بالطريقة السليمة ،ولن يكون الاختيار فيها مبنيا على أساس من يستحق ، بل ستبقى الحال كما هي عليه ، الفصائلية ، والعائلية ، مع الخوف الشديد من التبعات التي قد تظهر على أرض الواقع في ظل الفلتان الذي نعيشه ، وفوضى السلاح ، جل ما أخشاه أن تتفاقم هذه الفوضى مع الانتخابات ، فلم يتم لجمها بالطريقة الصحيحة في وقت سابق ، حيث كان يتم استخدامها على أثر مشاكل وخلافات لا تستدعي هذا المستوى من العنف ، ومشاجرات على بعض الامور التافهة في بعض الأحيان ، وفي الفرح والاحتفال في أحيان أخرى ، فكيف سيكون استخدامها في وضع التوتر الشديد الذي يصاحب الانتخابات ، والمناكفات التي تجري ، وتبادل الاتهامات ، فهل نحن مستعدون فعلا لتحمل نتائج هذه التوقعات .. إن حصلت!

يفترض بالقانون أن يكون سيد الموقف على الجميع ، وأن تكون الاجهزة الامنية هي الضامن لسير العملية بطريقة سلسة وصحيحة ، ولكن لا قناعة لدينا حول سيادة القانون بالفعل ، ولا في عمل الأجهزة الأمنية أيضا ، هناك تداخل في عمل هذه الأجهزة ، وعدم تنسيق في بعض الأحيان ، وعدم انصياع لأوامر القضاء أيضا ، فمن الضامن لسير العملية الانتخابية ، ومن يكفل لنا الأمن والحماية والنزاهة الحقيقية في العملية الانتخابية . الأمل المعقود بإجراء الانتخابات سيصبح سرابا إن لم يتم الانتخاب وفقا للأحق بالجلوس في المجلس التشريعي بعيدا عن أي اعتبارات أخرى ، فهل سنصل بأعضاء المجلس الكفؤ ، أم سننقاد وراء انتماءاتنا المختلفة ، سياسيا واجتماعيا..