الاحجام عن أجراء فحوصات كورونا..الاسباب وخطوات الاقناع!!

كتب: د.عقل أبو قرع

عملت قبل عدة سنوات على عدد من المشاريع التي لها علاقه بالصحه العامه، وكان من ضمنها مشروعا ومن خلال أدارة "برنامج الامم المتحده الانمائي" في فلسطين، بالتعاون مع وزارة الصحه ومع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والاهلي التي لها أهتمامات في الصحه والبيئه والوقايه، وكان المشروع يتعلق بكيفية الحماية من والتعامل مع أمراض معديه، وبالتحديد أمراض السل والايدز والملاريا، التي تنتقل عن طريق العدوى بين بني البشر سواء من خلال البكتيريا أو الفيروس أو الحشرات والبعوض.

حيث كان المشروع يندرج تمويله تحت مظلة "الصندوق العالمي" لمكافحة هذه الامراض في معظم دول العالم، والتي تقدر ميزانيته على مستوى العالم بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي، يتم جمعها سنويا من خلال الحكومات أو عن طريق تبرعات من مؤسسات مختلفه، حيث الاطار العام لعمل البرنامج اطارا واحدا من حيث التدخل والوقايه والمتابعه والتقييم في كل دول العالم، وبما أن فلسطين لا تحوي أيا من الاصابات بحالات الملاريا، فأن التركيز كان على أمراض مثل السل الذي تسببه عدوى من البكتيريا، والايدز ألذي يسببه فيروس، أي ما بات يعرف ب فيروس" نقص المناعه المكتسبه".

وبالطبع كان من أهم المحاور الاساسيه للبرنامج هو التعرف أو تحديد عدد ومواقع انتشار الاصابات، لان ذلك لكفيل بتحديد خارطة التدخلات المختلفه، سواء من حيث العلاج أو الوقايه، وكان التعرف على الاصابات سواء في حالة أمراض ألسل أو الايدز، من الامور الصعبه، أي أن موضوع الوصمه كان حاضرا وبقوه، وليس ذلك فقط ولكن التوجه نحو اجراء الفحوصات حين تكون هناك أعراضا فيما يتعلق بمرض السل كان ليس بالامر السهل، أي أنه كان هناك نوعا ما من الاحجام عن ذلك، أي ما يشبه وضع كورونا هذه الايام، والسبب هو الاعتقاد بوجود العيب أو الخجل أو الوصمه أو الخوف من خساره معينه، رغم أن مرض السل هو مرضا معديا، وفي نفس الوقت هو مرضا من السهل علاجه من خلال أدويه بسيطه متوفره وتحت رقابة وزارة الصحه.

وكان من الممكن تصور صعوبة ذلك بالنسبه لمرض الايدز، حيث الربط المباشر بين ألاصابه وتصرفات غير مقبوله في ثقافة المجتمع، رغم أن اسباب انتقال فيروس الايدز متنوعه ومنها طبعا التواصل الجنسي ولكن هناك اسباب أخرى وسببت حالات في بلادنا، ومنها عملية نقل الدم الملوث واستخدام الحقن الملوثه وبالاخص لمتعاطي المخدرات وانتقال الفيروس من الام الحامل الى الجنين وما الى ذلك من أسباب لا علاقه لها بالخجل أو الوصمه أو العيب، أو انها تقع خارج تحكم المصاب، ورغم ذلك فأن هاله ضخمه من الوصمه وما يتبعها من تداعيات اجتماعيه وتربويه واقتصاديه وحتى دينيه ما زالت ترافق مصابي فيروس الايدز، وما الى ذلك من تداعيات وخيمه.

وبغض النظر عن مدى منطقية الاسباب لهذا الاحجام سواء فيما يتعلق بمرض السل أو ألايدز، ألا أن التدخل كان مطلوبا من أجل الوصول الى الناس وبالاخص الى الفئات الهشه أي الاكثر تعرضا للاصابه، وفي اماكن الاكتظاظ أو التجمع فيما يتعلق بمرض السل، من خلال نقل المعلومه الصحيحه أو الصوره الواضحه عن طبيعة هذه الامراض واسبابها وخطورتها ووسائل الوقايه، والاهم اثبات عدم وجود الخجل أو العيب من وسائل نقلت من خلالها اليهم.

وهذا تم من خلال حملات التوعيه عن طريق ورشات العمل وحلقات التوعيه والنشرات التثقيفيه والبرامج الاعلاميه وتدخل فئات لها تأثير في المجتمع ومنها وبالاضافه الى الجهات الرسميه، جهات تربويه وأجتماعيه ودينيه وما الى ذلك، وايصال المعلومه الواضحه وببساطه كان لها الاثر الكبير في أزالة أو التخفيف من وصمه رافقت هذه الامراض ولفتره طويله، وربما ما زالت موجوده سواء عندنا أو في بقاع أخرى في العالم.

وهذا الوضع ينطبق كذلك على فيروس كورونا، حيث تطالعنا الاخبار والتقارير هذه الايام، ومنها الاحاديث والتصريحات الرسميه، عن احجام الناس عن التوجه لاجراء فحوصات لفيروس كورونا، الذي أصبح الشغل الشاغل للعالم قاطبه، والاحجام يشمل فئات مختلفه من الناس، أي فئة الشباب التي ورغم قلة نسبة الاصابات الخطره أو الوفاه عندها، ألا أنها لقادره على نقل الفيروس الى فئات أكثر هشاشه من كبار السن أو المرضى وبالتالي التسبب في الوفاه.

وبغض النظر عن اسباب الاحجام عن أجراء فحص كورونا، سواء أكانت اسباب اقتصاديه أي الخوف من خسارة العمل أو الوظيفه، أو اسباب اجتماعيه أي الخوف من العزله، أو أية اسباب أخرى، فأن هذا يستدعي التدخل، سواء من خلال الجهات الرسميه أو غير الرسميه العامله في هذا المجال، وبعيدا عن العقوبات أو المخالفات أو التهديدات، فأن ذلك من المفترض أن يتم من خلال وسائل مختلفه لايصال المعلومه الواضحه للناس، ولتوفير الحمايه لهم، أخذين بعين الاعتبار خصوصية المجتمع أو البلد الذي نعيش فيه، ومن الواضح أن هذا لم يتم وبشكل ممنهج حتى الان.

والاحجام عن أجراء فحوصات كورونا يأتي في ظل مواصلة الانتشار المجتمعي لهذا الفيروس وبشكل خطير، سواء من حيث عدد الاصابات أو الوفيات، وفي ظل وضع يقف العالم ونحن منهم عاجزون عن القيام بالكثير امام كورونا، حيث ان أجراء الفحوصات بدون أو مع اعراض يعتبر من الاجراءات الوقائيه الاساسيه، حيث تبقى هذه الاجراءات الوقائيه الاستباقيه لمنع وصول الفيروس الى داخل الجسم هي الاساس، من أجل الحد من وتيرة العدوى وبالتالي من نسبة أشغال الاسره في المستشفيات ومن حالات الوفاه.

حيث بات يتفق جميع المختصين والباحثين والمهتمين، أن فيروس "كورونا" سوف يبقى لفتره ليست بالقصيره، وسوف يواصل انتشاره افقيا وعموديا، أي سوف يكون هناك انتشار وتوطن في اماكن جديده، وسوف تظهر طفرات ديده واكثر خطوره، وفي نفس الوقت سوف يكون هناك تصاعد كبير في عدد الاصابات في المكان الواحد، وما يحدث هذه الايام يؤكد ذلك تماما، وفي معظم بلاد العالم، ومن الواضح أن هذا السياناريو ينطبق كذلك على بلادنا، كما نشهد خلال الاسابيع القليله الماضيه، واذا لم نتخذ الاجراءات المطلوبه من أجل حصر الخريطه الوبائيه والتعامل معها بسرعه، وفقط من خلال التركيز على الوقايه ومن أهمها اجراء الفحوصات، فأننا سوف نفقد السيطره على هذا الوضع، في ظل ظروفنا المعقده وامكانياتنا الضئيله والمحدوده.

وفي ظل مواصلة احجام الناس عن اجراء فحوصات كورونا، فالمطلوب حملات توعويه واجراءات عمليه توفر الحمايه الاقتصاديه والاجتماعيه للمصابين أو للمتوقع اصابتهم، لان هذا الفيروس الذي أدى الى اغلاق دول كبرى مثل بريطانيا، والى شل النظام الصحي في دول مثل الولايات المتحده، لقادر على أحداث اسوأ الاضرار في مجتمع مثل مجتمعنا، يملك القليل من الامكانيات التي تملكها تلك الدول.