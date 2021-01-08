الصحة: 23 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 23 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1405 حالات تعافٍ بالضفة وغزة.

وأضافت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 2، أريحا 1، رام الله 3، بيت لحم 2، الخليل 2، جنين 3"، قطاع غزة 8 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (46)، قلقيلية (20)، سلفيت (17)، نابلس (63)، طوباس (11)، ضواحي القدس (15)، أريحا (6)، رام الله (59)، بيت لحم (24)، الخليل (37)، جنين (25)"، قطاع غزة (499).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم (55)، قلقيلية (22)، سلفيت (23)، نابلس (266)، طوباس (20)، أريحا (12)، بيت لحم (41)، الخليل (79)، جنين (97)"، قطاع غزة (790).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 105 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.