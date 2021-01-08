محلل اقتصادي لوطن: التطبيع العربي مع الاحتلال ساهم في تقوية الشيكل

رام الله - وطن: قال المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن "الدولار تراجع أمس الخميس، أمام الشيكل فقط حيث وصل الى 3:17، لكنه ارتفع أمام العملات الأخرى بشكل ملحوظ، رغم أن دولة الاحتلال تعاني من تداعيات اقتصادية كبيرة ناتجة عن أزمة جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاقات، لكن واضح أن اقتصادها لديه مكامن قوة".

وتابع خلال حديث صحفي مع وطن: للأسف يبدو أن عوامل التطبيع العربي الإسرائيلي ومكانة دولة الاحتلال الإقليمية تساعد في دعم الشيكل وتقويته بشكل أكبر، نتيحة تدفقات أجنبية لعملات صعبة على دولة الاحتلال، ما يدعم الشيكل بصورة أكبر، وبالتالي كلما زادت قوة الشيكل انخفض سعر صرف الدولار أمامه.

وأشار الى أن تدخل البنك المركزي الإسرائيلي غير كاف لدعم الدولار، مردفا: في حال انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الى 3:10 على سبيل المثال، فان البنك المركزي الإسرائيلي سيتدخل بصورة أكبر، لكن يبدو أن البنك لا توجد لديه الأدوات والسياسة النقدية الفعالة، وقد استنفذ جزءا منها فعليا على أرض الواقع.

وتابع: بنك الاحتلال كان يتدخل في الأسواق ويشتري الدولار لدعمه، ولديه احتياطات بالعملات الأجنبية تجاوزت 160 مليار دولار، لذلك أدوات السياسة النقدية التي من الممكن أن يستخدمها لم تعد فعالة.

واستدرك عبد الكريم قائلا: لكن يبقى الأمل أن يتدخل البنك المركزي الاسرائيلي في تخفيض سعر الفائدة، مردفا: سعر الفائدة انخفض الى ربع نقطة ولا أعلم اذا كان باستطاعته تخفيضها الى الصفر، لأنه بهذه الحالة سيكون هناك مخاوف من التضخم داخل دولة الاحتلال، خصوصا اذا كان هناك نمو اقتصادي ملموس خلال العام الحالي 2021.

وقال عبد الكريم: من الصعب التنبؤ لكن لا أرى أن الدولار مرشح للانخفاض أكثر أمام الشيكل، إذ لم ينخفض الى 3:17 إلا في عام 1996 وفي عام 2008 وصل الى 3:20، وبالتالي أرجح أن لا ينخفض الدولار الى مستوى أقل من ذلك، واذا انخفض سرعان ما سيعود مرة أخرى للتوازن وعمل تصحيح، لأن مساره لا يتجه نحو الهبوط وإنما الاستقرار أو الارتفاع التدريجي، لذلك ممكن أن ينخفض لكنه سيعود مرة أخرى للتعديل.

وتابع عبد الكريم: في نهاية الأمر دولة الاحتلال تفضل دولارا قويا لصالح صادراتها، بمعنى ان يكون الشيكل ضعيف، لان تكلفة مدخلات الانتاج المحلي لديها بعملة الشيكل، وبالتالي تصدير وبيع منتجها المحلي بالدولار سيدفع دولة الاحتلال الى رفع سعر المنتج، كي يعوضها عن ضعف الدولار، بمعنى اذا كان سعر المنتج 100 دولار يجب ان يباع بـ 120 دولارا، لكن يبدو أن الصادرات الاسرائيلية لم تتضرر بالشكل الحقيقي لغاية اللحظة لإحداث تدخل كبير.

هل سيؤثر تنصيب بايدن على الدولار؟

وأوضح عبد الكريم أنه وبعد تنصيب جو بايدن من قبل الكونغرس الأمريكي رئيسا للولايات المتحدة، ارتفع الدولار أمام العملات العالمية باستثناء الشيكل وانخفض الذهب، وهذا يدل على بدء حالة من الاستقرار للدولار ستستمر على المدى البعيد.

وشدد المحلل الاقتصادي أنه من الصعب لأي محلل أن يتنبأ بأسعار صرف العملات حاليا، لأن العوامل التي تؤثر عليها كثيرة، وهي خليط من الأحداث السياسية والطبيعية والاقتصادية والأمنية، لذلك من الصعب وضع نموذج توقع لكل هذه المتغيرات والعوامل لأن أي حدث صغير قد يقلب الأمور