الإغلاق الشامل في دولة الاحتلال يدخل حيّز التنفيذ

وطن: دخل الإغلاق المشدد الذي تفرضه حكومة الاحتلال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيّز التنفيذ، منتصف ليل الخميس- الجمعة.

ويشمل الإغلاق قيودا صارمة على الحركة وأماكن العمل وجهاز التعليم والتجمهرات بما في ذلك دور العبادة، وتتوعد الشرطة بإنفاذ محكم للتعليمات، خلافا لفترات الإغلاق السابقة.

وسيستمر الإغلاق المشدد حوالي أسبوعين لينتهي 21 كانون الثاني/ يناير 2021، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية تقدر أن الإغلاق سيستمر أكثر من أسبوعين، وأشار مسؤولون في الوزارة، في تصريحات صدرت عنهم الخميس، أن الإغلاق قد يتواصل لمدة شهر.

وتحد القيود الحركة حتى مسافة تبعد 1000 متر عن مكان السكن، وتمنع الزيارات العائلية، والتواجد في بيت شخص آخر. كما تحد القيود التجمعات على أن تضم 5 أشخاص كحد أقصى في منطقة مغلقة و10 أشخاص في منطقة مفتوحة.