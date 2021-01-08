صحة غزة: 8 وفيات و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح يوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم إجراء 2055 فحصًا مخبريًا خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى تعافي 790 حالة جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 44778 إصابة، وعدد الحالات النشطة 8607 حالة.

وذكرت أن إجمالي المتعافين وصل 35747 حالة منذ بدء الجائحة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 424 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 246 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 131 حالة.