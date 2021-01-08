الشرطة الأمريكية تعلن مقتل أحد عناصرها بعد حادثة "فوضى الكابيتول"

وكالات - وطن: قضى أحد عناصر شرطة "الكابيتول" متأثرا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى "الكابيتول" أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة متأخرة الخميس.

وقالت شرطة "الكابيتول" في بيان، إن الشرطي براين سيكنيك كان "يتصدى لأعمال الشغب يوم الأربعاء السادس من كانون الثاني 2021 في الكابيتول الأميركي، وجرح فيما كان يتواجه جسديا مع المحتجين".

وأضاف البيان: "عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي حيث توفي متأثرا بجروحه ليل الخميس"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وشهد الكونغرس الأربعاء، أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول" واحتلوا عددا من القاعات وخربوا بعض المرافق.