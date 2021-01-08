بدء سريان الإغلاق الشامل في قطاع غزة

وطن: بدأ سريان قرار الإغلاق الشامل ليومي الجمعة والسبت في محافظات قطاع غزة كافة؛ ضمن الجهود الحكومية لمكافحة تفشّي فيروس "كورونا" الوبائي.

وأفاد شهود عيان بتوقف الحياة العامة وإغلاق المحال والمنشآت التجارية والسياحية، وخلو الشوارع من المواطنين والمركبات في عموم محافظات القطاع مع دخول الساعة السادسة والنصف مساء.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت أنّ حظر التجوال والإغلاق الشامل بمحافظات القطاع يبدأ من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.

وأمس، أكدت استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، في إطار تقييم الحالة الوبائية بالقطاع.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إياد البزم أن من هذه الإجراءات استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد.

وجدد الدعوة للمواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وشدد على تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.

ويكون الإغلاق الحالي هو الخامس في محاولة لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي تصاعدت مؤخرًا.