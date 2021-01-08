الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيم جنين شمال واعتقلت ثلاثة شبان وسط مواجهات.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا المخيم واعتقلوا كلا من: محمد نشأت عيسى سمارة، محمد زيدان، أحمد أبو الحسني.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت خلال عملية الاقتحام قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر محمد تيسير عبد الجبار زيدان من خربة أم دار جنوب جنين خلال مروره على حاجز زعتره جنوب نابلس.