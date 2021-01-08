الاحتلال يعتقل أيقونة المقاومة الشعبية في دير جرير "أبو العبد"

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سعيد عرمه "ابو العبد" خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق مدينة رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عرمه بالقرية واعتقلته بعد أن قامت بتكبيله وتعصيب عينيه ونقلته إلى جهة مجهولة.

سعيد عرمة "ابو العبد" تحول الى ايقونة المقاومة الشعبية في قرية دير جرير على اثر التصدي للبؤرة الاستيطانية التي اقيمت على اراضي الشرفة شرقي القرية من قبل عصابات ما يعرف (بشبيبة التلال) الاستيطانية، وبرز كواجهة لمقاومة الاستيطان على أراضي القرية.

وكان أبو العبد أشبه بقناص ماهر يستخدم "المقلاع والحجر"، ويصوب حجارته ناحية جنود الاحتلال، الذين يقابلونه بإطلاق كثيف للرصاص.

وشوهد عرمه مرات عدة وهو يواجه قوات الاحتلال والمستوطنين ويرابط يوميا في الأراضي المستهدفة، ويدعو لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه حيث لقب في قريته بـ"شيخ الجبل".

وقال عرمة في تصريحات تلفزيونية، بعد انتشار صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل فيها "المقلاع والحجر"، إن الحجر والمقلاع هي أدواته التي يقاوم بها الاحتلال، كونها هي المتوفرة لديه فقط، وإن الفلسطيني ترسّخ لديه شعور بعدم الخوف، وشعور بضرورة الرباط على الأرض في وجه الاحتلال

وكانت وطن قد أجرت مقابلة خاصة مع سعيد عرمه اثناء مواجهته لجيش الاحتلال بالحجار في قرية دير جرير، الذي قال أنه لا فرق بين طفلٍ وشابٍ وشيخٍ في مقارعة الاحتلال ومستوطنيه، وإن ما دفعه بالمخاطرة بنفسه وروحه هو رفضه للاحتلال وممارسات مستوطنيه على أراضي قريته، وأكد أن ذكريات الانتفاضة تبعث الأمل بوجود النَفَس (الرغبة) للمقاومة". لمشاهدة التقرير: أضغط هنا