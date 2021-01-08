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أسعار صرف العملات

08.01.2021 07:10 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.18
الدينار:4.49
اليورو:3.90

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