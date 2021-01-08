التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
صحة غزة: 8 وفيات و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مخيم جنين
الاحتلال يعتقل أيقونة المقاومة الشعبية في دير جرير "أبو العبد"
الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها السنوي حتى الإثنين
أسعار صرف العملات
شقيق الأسير كريم يونس لوطن: كريم دائما يوصي أمي أن تنتظره لحين أن يتحرر
خبير مالي: البنوك وسلطة النقد لم توضحا حقيقة الفائدة التعاقدية والمواطن دفع الثمن.. جمعية البنوك: البنوك التزمت بتعليمات "النقد" ولم تضف أي عمولات أو فوائد
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين
الشرطة الأمريكية تعلن مقتل أحد عناصرها بعد حادثة "فوضى الكابيتول"
قرابة 1.9 ملايين وفاة و88 مليون إصابة بكورونا حول العالم
بدء سريان الإغلاق الشامل في قطاع غزة
الصين تعزل إحدى مدنها بعد تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا !!
حمدي فراج يكتب لوطن: الهاجم والمهجوم عليه
شركة "بوينغ" الأمريكية تدفع 2.5 مليار دولار بعد احتيالها على إدارة الطيران الفيدرالية
الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل
أسعار صرف العملات
08.01.2021
07:10 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.18
الدينار:4.49
اليورو:3.90
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير