بريطانيا تسجل أكبر زيادة في وفيات كورونا منذ أبريل

وطن: سجلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الماضية ثاني أكبر زيادة في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أن حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 1162 حالة وفاة (مقابل 1041 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ 21 أبريل عندما تم رصد قفزة غير مسبوقة بواقع 1224 وفاة.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 52618 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 62322 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة مليونين و889419 إصابة مؤكدة منها 78508 وفيات، فيما لا يزال في المستشفيات البريطانية أكثر من 30 ألف مصاب بالعدوى 2821 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد البريطانيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا قرابة 1.3 مليون، فيما تم تطعيم أكثر من 21 ألف مواطن بالجرعة الثانية والأخيرة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات على حد سواء.

واضطرت السلطات البريطانية الشهر الماضي إلى إعادة تشديد الإجراءات الرامية للحد من انتشار الوباء في أجزاء واسعة من إنجلترا، منها العاصمة لندن، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة من العدوى في البلاد.

المصدر: (RT)