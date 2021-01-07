عصر السرعة

كتبت: إيناس صلاح

يعتبر العصر الحالي عصر الانترنت والسرعة والسهولة في الحصول على المعلومات والخيارات المتعددة في شتى المجالات ، حيث يتمكن الكثيرون من إنجاز أعمال مهمة ومتنوعة من خلال شبكة الانترنت وتطبيقاتها التي أتاحت وبشكل سلس جدا المجال أمام الجميع لإتمام تلك الأعمال، ويعد العمل الالكتروني عالماً واسعاً جداً ، كما وهو آخذ بالاتساع يوماً بعد يوم فيمكن القيام بأي عمل من أي مكان في العالم وإيصال السلع أو الخدمات لأي شخص في العالم متصل بالشبكة ، فهذه الأعمال الالكترونية لا تختلف عن غيرها من الاعمال و تتطلب الاجتهاد والجد ، على عكس ما يظنه البعض أنه عمل سهل ويدرّ الكثير من الاموال بكل أريحية ، بل يأخذ وقتاً وجهداً كبيرين عدا عن وجوب امتلاك مهارة معينة.

أصبح مجال العمل عبر الإنترنت أحد الأسواق الأكثر ربحاً في العالم ويستفيد من العمل به ملايين الأشخاص، خاصّة بعد أن أصبح من المتاح العمل والحصول على المال عبر الانترنت من المنزل ، وبالفعل يتجه العديد من الشباب نحو ذلك النوع من العمل بسبب ضغط سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة ، حيث شهدت الآونة الاخيرة بسبب جائحة كورونا عدد لا بأس به من مشاريع متنوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبييع منتجات سواء تلك المختصة بالبشرة ، ملابس ، أحذية ، اكسسوارات أو أعمال يدوية بأشكال وأفكار ابداعية ، وغيرها الكثير.

ومن أبرز ميزات العمل الالكتروني العمل كمستقل وليس موظف مقيد بل موظف حر يعمل لحسابه الشخصي ، ستكون أنت مدير نفسك ، ستقسم وقتك بناء على ما يناسبك ، تقوم بالمهام التي تحب تنفيذها ، ولن تكون مجبرا على التعامل الا مع الاشخاص الذين تحب التعامل معهم أهدافك واضحة ومحددة ، غير مرتبط بإجازات معينة بل على العكس سيكون لديك الوقت الكافي لعيش حياتك سواء الخاصة او العائلية وقضاء وقت اكثر معهم ، ولكن بقدر ما هو يشير إلى الحرية، فهو كذلك يشير إلى المسؤولية الذاتية، فأنت شخص ناضج تعرف التزاماتك جيدًا وتختار نمط العمل الحر الذي من شأنه تغطية تلك الالتزامات، عن طريق مستوى مرتفع من الانضباط.

كلما عملت ما تحب أكثر ، عشت أكثر وأنجزت وشعرت بالراحة والفخر اكثر ، فهذا يعد من باب اتباع الشغف والابداع ، فالوظيفة الاعتيادية غير محببة لانها محصورة بنمط ودخل ونظام معين ممل نوعاً ما.

نمط العمل الحر يعفيك من الارتباط بمكان أو زمان محدد ، ويمكنك العمل من أي مكان تجد راحتك فيه مثل المنزل ، المكتبة أو المقهى المفضل ، كما أنك تستطيع اختيار نمط ساعات العمل التي ترغب فيها، وعددها، وتوقيتها ، وحينما تعمل باستقلالية لن يكون هناك حدود لما تربحه ، فأنت من يحدد كمية الاعمال التي ستقوم بها والفترة الزمنية المناسبة لها والذي يعكس مقدار إيراداتك ، التي تحول لحسابك مباشرة ، كما تتعامل مع عملاء من جميع أنحاء العالم العربي ، فالمجال مفتوح والفرص غير محدودة. يعتمد الأمر في المقام الأول على حسن تسويق نفسك / خدماتك لعميلك المستهدف ، وأخيرا وليس آخراً يمكنك أن تصل لمستوى الخبير في شؤون العمل الالكتروني بجهدك وتبدأ بتوزيع خبراتك على المبتدئين.

وهذا النوع من العمل (العمل الحر) كغيره من الأعمال لديه بعض العيوب التي يمكن التكيف معها في أغلب الأحيان ، فمثلا الدخل ليس ثابتا في البداية فيجب أن يكون هناك عمل احتياطي لتأمين المتطلبات الاساسية لفترة من الزمن حتى تثبت نفسك وتجمع مبلغ كافي ، كما أن بدايتك بأسعار منخفضة وتلائم الجميع تزيد الثقة وتغلب المنافسين ، كما أن دخلك وعملك علاقتهما طردية فكلما عملت كلما حصلت على المال.

المتداول في عصرنا الحالي هو استخدام المنصات الالكترونية بأنواعها سواء يوتيوب ، تويتر ، فيس بوك ، انستغرام ، تيك توك أو سناب شات كمدونات شخصية يتحدث من خلالها المشهور مع متابعينه عن يومياته وحياته (العامة والخاصة -أحيانا-) ، وفي حال كان لديه عدد متابعين كبير يبدأ بتقاضي مبالغ من المال ، وبإمكانه القيام بالاعلانات بشتى أنواعها مقابل مبلغ معين أيضاً ، فهو بذلك يقدم خدمات متنوعة لمتابعينه ويفيدهم بناء على ثقتهم به ،فمتوسط 52% من سكان شبه الجزيرة العربية ودول الخليج لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، والقاعدة الجماهيرية الأكبر من حيث عدد المستخدمين لمواقع السوشيال ميديا من ناحية العمر هي ما بين سن 25 إلى 34 عاماً ، أصدرت شركة ايبوك المتخصصة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرها السنوي الخاص برصد واقع مواقع التواصل في فلسطين خلال عام 2019 ، حيث أن نسبة استخدام فيسبوك في فلسطين بلغت 92.2% ، وحل في المرتبة الثانية واتساب بنسبة بلغت 72.3 ٪ من الاستخدام، يليها التطبيق الثالث الانستغرام فقد ارتفع استخدام تويتر بعد انتقال بعض المستخدمين إليها بنسبة 25.6% ، يليها بين الشباب تطبيق تيك توك بنسبة 17.5% ، فيما ظهر اهتمام بموقع لينكد إن الذي يشكل عصب الوظائف والأعمال بنسبة 22.3% ، و بشأن التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل، ذكرت شركة ايبوك أن أكثر من 1000 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية تم رصدها،منهم ما يقارب 700 صفحة فقط في قطاع غزة متوزعين على موقع فيسبوك وانستغرام وغيرها.

العمل اونلاين يعتمد في المقام الاول على المهارات والقدرات الشخصية ، اذا رأيت في نفسك مواصفات تجعلك مؤهل لهذا النوع من العمل فلا تتردد واصنع لنفسك دخل وكيان مستقل بعيدا عن الاعمال والحياة التقليدية ، فهل فكرت بما تحب يوماً؟