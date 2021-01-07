نواب ديمقراطيون يتقدمون بمشروع قانون لإقالة ترمب

وطن: قدم مجموعة من النواب الديمقراطيين برعاية النائبة الاميركية الهان عمر مشروع قانون يهدف الى اقالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه .

وفي هذا السياق أعلن زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أن أفضل طريقة لعزل ترمب من منصبه أن يفعل نائبه مايك بنس فورا المادة 25 في الدستور.

وأضاف : إذا رفض بنس الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونغرس الانعقاد لمحاكمة ترمب .

ووجه مسؤولون امريكيون انتقادات شديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب متهمينه بحماية الفوضى وعجزه عن تأدية واجبات منصبه وادارة البلاد.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس أمس الأربعاء.

وصادق الكونغرس الاميركي اليوم الخميس على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية بعد مقتل 4 اشخاص واعتقال أكثر من 50 آخرين خلال اقتحام المبنى، فضلا عن اصابة 14 عنصرا من الشرطة بعضهم في حالة حرجة.

(العالم)