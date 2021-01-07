غزة | قرارات جديدة بشأن إجراءات كورونا

وطن: أعلنت الداخلية في قطاع غزة يوم الخميس عن حزمة إجراءات تخفيفية جديدة، تشمل إعادة فتح المساجد وبعض المدارس وتأخير ساعات الإغلاق المسائية.

وأكد الناطق باسم الداخلية في غزة إياد البزم، في تصريح صحفي، إنّه في إطار تقييم الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثّلة باستمرار قرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، واستمرار قرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

وأعلن البزم استمرار الإغلاق المسائي عند الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، على أن يتمّ تأخيره بدءًا من يوم الأحد القادم 10 يناير ليصبح عند الساعة 8:00 مساء يوميًا.

وشدّد على أنّ الجهات المختصة ستقوم بتكثيف إجراءاتها الرقابية على المنشآت الخدماتية والمحال؛ لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل مُقدمي الخدمة.

كما أعلن أنّه في إطار الدراسة الدقيقة للحالة الوبائية، فقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التخفيفية المحدودة، والتي تشمل إعادة فتح المساجد اعتبارًا من فجر يوم الأحد 10 يناير 2021، وفق إجراءات وقائية تقوم بها وزارة الأوقاف بهذا الخصوص، ويُستثنى من ذلك يوما الجمعة والسبت.

وأعلن أيضًا إعادة فتح المدارس أمم طلبة المرحلة الابتدائية خلال الأيام القادمة، وفق إجراءات وقائية مُشددة ستقوم بها وزارة التربية والتعليم.

واختتم البزم بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام، فما زال الوضع يتسم بالخطورة، وستواصل الأجهزة الشرطية والأمنية عملها في متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.