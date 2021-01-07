عطوة عائلة الرجبي | والد الضحية عدنان الرجبي يرفض استلام الدية ويؤكد "رفعت هذا الملف إلى الله"

وطن: عقدت العطوة العشائرية لعائلة الرجبي، اليوم، على أثر الجريمة التي حدثت في كفر عقب قبل أيام، وأدت لمقتل 3 شبان، وجرح 4 أخرين، في جو ساده الحزن والغضب.

وخلال العطوة قال وليد الرجبي والد الشاب الضحية عدنان "رفعت هذا الملف إلى الله سبحانه وتعالى"، مؤكدا "لن أقتل القاتل".

ورفض والد عدنان استلام دية عن نجله الذي كان ينتظر عرسه بعد أيام. وأكد على تمسكه بحقه القانوني، وإلزام اهل القاتل بعدم المرور من امام منزل الضحايا بالتالي إخراج المقتول عدنان من العطوة.

وفي تفاصيل العطوة للضحايا الأخرين، تم الاتفاق على تأمين مصاريف علاج الجريح حامل الهوية الخضراء في المستشفيات الاسرائيلية.

كما تم الاتفاق على التالي: لكل جريح متوسطة اصابتة 10 الاف دينار وعددهم 2 وتم دفعهم في مجلس العطوة.

لكل جريح اصابته خطيرة 20 الف دينار وعددهم 2 وتم دفعهم في مجلس العطوة.

وجرى الاتفاق على اغلق البركس مكان الجريمة لمدة سنة، واجلاء اهالي المشاركين فيها الستة من الخليل وضواحيها والقدس وضواحيها ورام الله دون ضواحيها.

وتم الاتفاق على دفع مبلغ 140 الف دينار لكل مقتول وهم 2 حيث يتم دفع 200 الف دينار في المجلس وتأجيل 80الف لمدة 80 يوم.

ومنح اهل مرتكبي الجريمة مدة أسبوع للجلاء من المنطقة.