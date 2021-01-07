مصير أبطال بوشنكي... إلى أين؟

كتبت: أفنان الخمور

تعتبر الألعاب الإلكترونية ألعاباً مسلية إلى حدٍّ كبير، لكن إلى أين سيصل هذا الحد؟ ما مصير هذه التسليّة؟ هل لها آثار سلبية أم جميعها إيجابية؟ تساؤلات عديدة... إجابتها ليست بسهلة ولا من فراغ فبعد تجارب وأبحاث وحقائق تمَّ التَّوصّل لإجابات هذه التساؤلات وغيرها...

لعبة الببجي، تعتبر نموذجا واضحا ومهما لهذه الألعاب، التي سرقت عقول الملايين، شباب، أطفال، ذكور، إناث، ربَّما يكون لهذه اللعبة إيجابية واحدة أو اثنتين، مثل التسلية والترفيه عن النفس والثانية قد تكون التعرف على افراد من نفس الجيل في دول أخرى، أمّا ما تبقّى فهو سلبيات، لماذا؟ لأن مضيعة الوقت بحد ذاتها سلبية كبيرة، فهؤلاء الشباب والمراهقون يضيّعون أوقاتهم في أشياء فانية لا فائدة فيها، كما لو أردنا حصر هذه السلبيات نتحدّث عن التحصيل العلمي أولاً، لماذا أصبح متدنيّاً لهذا الحد؟

لا نضع كل اللوم على هذه اللعبة إنَّما هي سبب مباشر لتدني مستوى التحصيل العلمي، فإنَّ لاعبيها ينشغلون عن دراستهم ويفضلون اللعب على الدراسة، هنا يكمن دور الأهل، فأين الرقابة على ذلك؟ أين اهتمام الأهل ومراقبتهم لأبنائهم ومساعدتهم على تنظيم وقتهم؟

سلبية أخرى: التباعد الاجتماعي فقد تسبب هذه اللعبة التوحُّد على المدى البعيد فالطفل أو المراهق يفضِّل البقاء وحيداً يلعب في غرفته على أن يخرج مع رفقائه أو مع أهله لزيارات اجتماعية.

من أهم المآسي التي تسببها لعبة ببجي تدمير الصحة النفسية والجسدية فهي تسبب آلام في الجسم والرقبة تحديداً بسبب المكوث لفترة طويلة على نفس الجلسة، أما من الناحية النفسية فهي تسبب الإدمان والعنف بحيث تحفّز داخل الطفل اوالمراهق ظاهرة العنف فيلجأ دائماً للعنف كأول حل لمشاكله، ليس هذا فحسب فالسلبيات والمشاكل التي تسببها لعبة ببجي لا تحصى.

ومن جهة أخرى فإن في العالم نسبة وفيات لا بأس بها بسبب لعبة ببجي، فكثير من الأطفال انتحروا وماتوا أو تعرضوا لجلطة نتيجة ارتفاع ضغط الدم بسبب هذه اللعبة اللعينة... إلى متى؟ إلى متى سيظلّ المراهق العربي مقلِّدا لعادات الغرب وسيئاتهم؟ أين يكمن دور المؤسسات الاجتماعية للحد من هذه الظاهرة؟ فهي تستطيع وبجدارة أن تشغل وقت فراغ المراهقين والأطفال بأنشطة وفعاليات مختلفة تبعدهم عن الإنترنت وما عليه من مثل هذه اللعبة، بالإضافة إلى دور الأهل فالطفل الذي عمره لا يتجاوز العشر سنوات نجده يحمل هاتفاً ذكياً خاص به، لماذا؟ لماذا لا تقوم الام بتحديد ساعة معينة في اليوم ليلعب بها الطفل على الهاتف أو على جهاز الحاسوب؟