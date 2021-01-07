من تحتها أنهار..

كتبت: أسيل عويسات

بشوقٍ ولهفة،، بدأ صباحه ذاهباً لعمله الذي يقتات منه وأسرته، عمله الذي لطالما سعى من خلاله لتأمين كل ما يلزم لفك ضيق العائلة التي تتكون من زوجة وأم وابنتين،، سعى بكل جد واجتهاد في يومه لمحاولة إنجاز أكثر ما يمكن للسماح له بحضور ولادة طفله، طفله الذي سيحمل اسمه بعد عجزه، انتظر ذلك اليوم بعد عناء وتعب لإنجابه،، كان لا يفكر بإنجاب أطفال كُثُر ليس بإمكانه تقديم أدنى فرص العيش لهم،، ولكنه رغم كل ما مر به وما يمر به؛ إلا أنه يقتنص أي فرصة عمل حتى يؤمن احتياجات أسرته اللازمة..

لطالما تمنى العيش كسائر زملائه، أصدقائه، من هم في مجتمعه،، لكن القدر شاء أن يكتب عليه التعب والعناء في أي خطوة يرنو إليها..

في مستوطنات الاحتلال التي تضم الكثير ممن يعملون في مجالات مختلفة تجلب لكل منهم مقدار بسيط من المال الذي يستر على ما عابه الدهر،، يعمل ليلاً ونهاراً طيلة أيام الأسبوع، يحرم نفسه من أبسط حقوقه وهو الراحة الجسدية؛ إذ كان يعتبر مصدر الراحة النفسية أن يجلب كل احتياجات أسرته وهذه الغاية طغت على راحته.

بعد ما حان موعد ولادة طفله الأول،، ذهب بجل اشتياقه لحضور ذلك الميلاد ومد يده لزوجته،، قرة عينه التي كابدت معه آلام العيش،، جنودٌ مسلحة خلّلت في صدره رصاصة ساخنة مزقت ما فيه من مشاعر الشوق.. أطفأت لهيب حنينه والحب..

جثى عبد الله شهيداً برصاصةٍ طائشة بلا أي سبب،، شهيداً يحتسب عند ربه بمكانة تعوضه عن مرارة الفقدان والعيش البائس،،

لمن سأتركك يا ولدي، يا بصر أبيك، سمّيه عبد الله، سيتكفل برعايته من هو أجدر بذلك،، اختتم يومه الحافل بالبؤس بشهادة تشوبه عن كل شائبة...