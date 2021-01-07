من دعابة الى ثقافة

كتبت:حلا عوينة

وانت تتجول في ازقت البلدة القديمة في بتير تصادف لوحة كتب عليها بالخط العريض باللغة العربية و الإنجليزية حارة السبع ارامل وهي من أقدم الحارات التي تضم عددًا من المنازل المتلاصقة القديمة، وهناك من يعتبرها باسم «حوش السبع أرامل» وليس حارة لان الحارة اوسع من الحوش تعود التسمية الى الأستاذ حسن مصطفى في القرن الخمسين حيث ان ست عائلات تعليها سيدات وعن طريق الدعابة قال حسن مصطفى اسم حارة السبع ارامل حيث اعتبر زوجته الارملة السابعة . الارامل حولن الحارة الى بيت يجتمعن فيه . في الصباح يقصد الأرض لجي الثمار ومن ثم الذهاب الى القدس بحثاً عن لقمة عيش كريمة لأبنائهن تغنيهن عن مذلة السؤال . كما تقول الحاجة صفية سمارة وهي إحدى جارات الأرامل عن المشقة والتعب الذي واجهنه الأرامل السبع في حياتهن، فكن يعملن في مجال الزراعة ليتمكن من تربية أبنائهن، وكن يسرن على أقدامهن لبيع الخضار في القدس.

كانت الحارة اغلب سكان القرية يسكنون فيها من عائلات مختلفة (عوينة –البطمة –البطحة –أبو نعمة –معمر ) وعند وقوع النكبة 1948. خاف سكان القرية من العصابات الصهيونية ومن القصص التي تصل عن اعمال الصهاينة الاجرامية في المناطق المجاورة من لديه أبناء اخذ ابناءَه ورحل. اما ارامل هذه الحارة مع اشخاص اخرين كان منهم الأستاذ حسن مصطفى لم يغادروا منازلهم . وجاء حسن مصطفى بفكرة ان يضيئ القرية ليوحي للعصابات ان أهلها لم يغادروا كثل المناطق المجاورة المالحة القبو فاصبح حسن مصطفى بمساعدة أبناء الارامل الصغار ومن ظلو بالقرية يضيئون السراج والفتيلة ونجحت هذه الفكرة وبعد بدأ من غادروا القرية يعيدون الى منازلهم وتكريماً لهن لمشاركتهن في تنمية الحارة وثباتهن فيها تم تسميتها بحارة السبع ارامل.

رائدة أم واثق تعيد ذكريات الطفولة في حوش السبع أرامل بالفعل أحلى حوش الله يرحم الأستاذ حسن إلي أطلق عليه هذا الاسم المميز وساعد على المحافظة عليه حوش معبد من أوله من عند بيت الأستاذ حتى بيت المرحوم عبد سعيد، وهذا أعطانا كأطفال اللعب به بنظافة وأمان نرسم الزحقة، نط الحبل، أما الأمان كانت كل العوائل مسؤولة عن تصرفاتنا وألعابنا في هذا الحوش، ونتقبل كل التوجيهات منهم، كنا كأطفال أيضاً مكفولين بالأكل كل سيدة تعمل شيء، زلابيه ،، خبز طابون سخن، مشاط بالزهرة ، وتوزع علينا جميعا ًنجتمع باب دار عمي عثمان هو ليس باب دار، هو عملياً المطبخ المفتوح في الهواء الطلق كنا نلعب الخبية ،، اي الغميضة ،، وكانت بيوت الحوش مفتوحة للجميع نختبئ داخل البيوت ولا احتجاج ولا شيء هو بيتنا جميعاً، الله يرحم من كانوا به والعمر الطويل للساكنين الآن به، هذا جزء بسيط جدا من الذكريات الجميلة.