ليتهُ كابوساً

كتبت: شهد قواسمي



تقول عائشة:" و كنّا كما تجري العادة، نتسامُر في أولِ الليلِ، فتعجُ الضحكاتِ والأصواتِ في الآفاقِ، ويضيعُ الحديث المهم في سياقِ اللهو والطرافة، ومع تراقص أكواب الشاي، كنّا نتبادل النظرات؛ منها اندهاشًا لقصةٍ كانت ترويها لنّا الجدة، ومنها ما هو هزلًا عليها في اللحظة ذاتها ، وهكذا حتى يَغلبُ النعاس على أحدِنا فيَّتبعهُ الآخر مباشرة، من كلِّ أسبوعٍ ننتظر ليلة الخميسِ، حيث في باقي الأيام يحرمُ علينّا السهر، فنخلد للنومِ باكرًا ليشرقَ في الصباحِ كلُّ منّا إلى وجهته.

كانت آخر ليلة ولم يأتي إلى الآن الخميسُ المنتظر، لم تبقى أطراف الحديثِ هكذا، ولم نحظى مثلَ آخر لقاء مرة أخرى، لم يكن كرهًا، أو كابوسًا، أو وهمًا، بل كان احتلال".

في السادس من حزيران سنة ألف وتسعمئة وستًا وسبعون، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الجسر (وسط البلد)، تقدم مخاتيرَ وكبار البلد حاملين الرايات البيضاء تعلن الاستسلام. حيث كانوا يظنون أنهم بذلك يحمون أنفسهم وأولادهم و ديارهم من شرًا لا محالة منهُ، ولكنّ قائد الجيش طالبَ بخروجهم طوعًا دون أي حاجيات، ومن يُعصي الأمر سيتلقى حتفَهُ، اعتقد أهلُ البلد أن خروجهم سيكون لسويعات قليلة لتُحصيهم قوات الاحتلال وتتفقد البيوت؛ لذلك تركوا كبار السن وأشياءهم الثمينة.

يالو قريةٌ فلسطينيةٌ تُقدر مساحتُها حوالي خمسة عشر ألف دونم، يُحيط بها سور على ارتفاع ثلاثة أمتار، هي بلد تاريخية قديمة تابعة لقضاء مدينة الرملة، ثم أصبحت بعدَ النكبة سنة ألف وتسعمئة وثمانِ وأربعون تابعة لقضاء مدينة رام الله، أُقيمت يالو على بقعة (أيّلون) الكنعانية التي تعني (البلاطة)، تشتهرُ بكثرةِ عيونِ الماءِ فيها، مثل: عين الجبار، والعديد من الآبارِ، مثل: بئر الدبار، ولذلك تمَ زراعة حوالي مئتين وخمسٌ وسبعونَ دونمٌ منها بأصنافٍ مختلفة ومتنوعة من الحبوبِ والأشجار المثمرة، وتحتوي على مزارع للأبقار وسجن قديم.

في سنة ألف وتسعمئة واثنان وعشرون كان عدد سُكانها نحو ثماني مئة وأحد عشر نسمةَ، ثم ارتفع تدريجيًا إلى أن وصل إلى ألف وستمئة وأربعةَ وأربعونُ نسمةً في سنة ألف وتسعمئة وواحد وستون.

هَدمَ الاحتلال قرية يالو مع قرية بيت نوبا وقرية عمواس، أمام نظر سكانهم، تم تهجير أهالي هذه القُرى بناءً على قرارًا عسكريًا رقم 97 من سنة ألف وتسعمئة وسبع وستون أطلقهُ القائد الصهيوني اسحاق ربيم .

لجأ سكان القُرى إلى مسجد في قرية خربتا، حيث عانى الأهالي من نقص الكلأ، والمشرب، والملبس. فعاد بعض الرجال إلى القرية ليأتوا بأشيائهم، وكبارهم، ولكن لم يعود أحدٌ منهم، أطلق جنود الاحتلال الرصاص الغاشم عليهم، وكذلك تم قتل كل كبار السن والعجزة الذين قد تُركوا في القرية. هذا ما روتهُ (الجدة عائشة) التي لم تمضي يومًا دون سرد ما حدث معهم، حيث تقول أنها أيضًا فقدت زوجها حين ذهب ليحضر الحنطة لهم من القرية.

حاليًا تُسمى قرية يالو (منتزه كندا)، هُدمت قرية عمواس و نصف قرية بيت نوبا وأنشأ الاحتلال عليها شارع يحمل رقم واحد، حيث يصل بين مدينة القدس ومدينة تل الربيع (تل أبيب)، وكذلك يتم بناء مشروع سكة حديدة، وإنشاء مستوطنات زراعية في النصف الثاني من قرية بيت نوبا.

يتمتع الاسرائيليون اليوم في هذه الأراضي، بينما بَقِيت حسرةٌ في قلوبِ الفلسطينيين الذين هُجروا منها ولم يَتَنازلَ الفلسطينيون عن أرضِيهم بل أُجبروا على الخروجِ منّها، ولذلك يُصرون إلى اليومِ على العودة، حيثُ يقولُ أحدِاهم أن في الواحدِ والعشرين من شهرِ شُباط من سنة ألفين وأحد عشر وجدوا جثة امرأة كبيرة في السن تم العثور عليها على بُعد كيلومتر واحد من أراضي قرية يالو. بعد التدقيق يُكتشف أنها تُدعى (عائشة).

(عائشة) التي هُجرت من قرية يالو، وكانت أكبر أمُنية لها العودة إلى قريتها لتموت وتدفن فيها.