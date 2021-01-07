كتبت: شهد قواسمي



البديل السياحي أو السياحة البديلة كما يطلق عليه البعض، هي عبارة عن رحل قصيرة أو جولات، تهدف للتعرف على الأرض المقدسة وثقافتها وتاريخها وسياستها، ويقال أن أول من قام بهذه السياحة هي (مجموعة السياحة البديلة) الفلسطينية التي تأسست عام 1995 على يد المرحوم جمال سلامة وغيره في مدينة بيت لحم.

أما إذا ما اتجهنا إلى القدس، فمنذ 20 عام يعتبر محمود جدة المرشد السياحي للسياحة البديلة في القدس وابن عمه علي جدة. بالرغم من أصولهم الإفريقية فإنهم يقتنون في القدس ويحفظونها عن ظهر قلب وعاشوا مثل أي فلسطيني عانى الفقر والاعتقال والطرد والتشريد.

مساحة البلدة القديمة بالقدس تقدر بأقل من كيلومتر واحد، فهي (0.9) كيلومتر مربع تمامًا، بالرغم من صغرها إلا أنها تشكل أكبر قضية سياسية، فهي تحتوي على الكثير من التاريخ والأماكن الدينية والأثرية وعلى العديد من القصص التي لم تُروى، فهي بلا حدود كما يصفها محمود جدة.

تهدف السياحة البديلة إلى الدمج والمشاركة الفعالة للشباب المقدسي بشكل خاص في التعرف على ثقافة وتاريخ المدينة وبالتالي نشر هذه المعرفة بين الأجانب والسيّاح الذين يأتون إلى القدس من كل صوب، وكذلك فالسياحة البديلة تشمل الشباب اليافعين المحبين للأرض والثقافة والتاريخ.

تتضمن السياحة البديلة العديد من النشاطات التي تعمل على استقطاب أعداد كبيرة تفضل هذا النوع من السياحة، مثل: مثل مشاركة المراكز والمؤسسات الثقافية وزيارات لبيوت المقدسين، وكذلك فإن المرشد محمود جدة يعمل على اطلاع السيّاح الأجانب على المشاكل التي يُعاني منها الأهالي، مثل سوء البنية التحتية، وغلاء المعيشة، وهذا ليتم خلق احتكاك بين الفلسطيني المقدسي وبين الأجانب.

فهذه السياحة يمكننا أن نقول عنها سياحة الأعماق، حيث يُبحر ويغوص السائح في المدينة ويراها من منظور أهلها وسكانها، مختلفة كل الاختلاف عن السياحة التي لا تظهر إلا الجانب الإيجابي والممتع والمشاهد الخلابة، ومع ذلك فهي السياحة المفضلة لدى السيّاح، سواء على صعيد السياحة الخارجية أو الداخلية.

فنرى الآن العديد من المؤسسات المقدسية التي تهدف بشكل رئيسي ومباشر إلى تنظيم الجولات في مدينة القدس، منها: شغف للأرض للمعرفة، جولات مقدسية، كزدورة يا كزدرة، وغيرهم العديد.