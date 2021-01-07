21 وفاة بكورونا و1251 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن 21 حالة وفاة، و1251 إصابة جديدة بفايروس كورونا، بعد فحص 4581 عينة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 1592 حالة تعاف، مشيرة إلى أن المرضى في العناية المكثفة 107، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 23.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية (طولكرم 3، نابلس 2، الخليل 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2)، قطاع غزة 7، مدينة القدس 4.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (17)، طولكرم (54)، قلقيلية (14)، رام الله (94)، نابلس (64)، الخليل (67)، ضواحي القدس (7)، جنين (55)، بيت لحم (54)، أريحا (10)، سلفيت (24)، قطاع غزة (535)، مدينة القدس (256).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (22)، طولكرم (76)، قلقيلية (25)، رام الله (143)، نابلس (119)، الخليل (56)، جنين (58)، سلفيت (32)، ضواحي القدس (124)، قطاع غزة (730)، مدينة القدس (207).