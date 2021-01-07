فيديو - مستوطنون يقتحمون مقام النبي موسى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، مقام النبي موسى، جنوب أريحا/شرق القدس المحتلة، والتقطوا صوراً وتجولوا في ساحته وداخل الغرف.

وأظهر مقطع فيديو مصور، عدداً من المستوطنين المسلحين يتجولون داخل المقام، ويلتقطون صور "السيلفي".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد أكدّت نهاية الشهر الماضي، أنّ مقام النبي موسى هو مكان ديني وقفي ينطلق في مكانته هذه من المسجد الذي يتواجد في داخله، والذي يعطيه الوصف الوقفي التأبيدي.

اقرأ: فيديو| أداء صلاة الجمعة في مقام النبي موسى

اقرأ: وطن تتابع ملف حادثة مقام النبي موسى: عائلة سما ووزارة السياحة توضحان، والهيئة المستقلة ولجنة الحريات في نقابة المحامين تطالبان بالإفراج عنها

اقرأ: الاتحاد الأوروبي: نتابع قضية مقام "النبي موسى" وتابعنا بقلق أعمال التخريب في الموقع