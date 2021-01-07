فيديو - جيش الاحتلال ينشر فيديوهات قصف الصواريخ العراقية تل أبيب عام 1991

وطن: كشف الجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق الجيش العراقي الصواريخ على "إسرائيل" في الذكرى الـ30 لهذا الحدث.

وأظهرت الفيديوهات المنشورة حالة الهلع والرعب التي تسبب بها سقوط الصواريخ العراقية على المدن المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن تقرير لأرشيف جيش الاحتلال أن المخاوف الرئيسية آنذاك كانت من استخدام صدام حسين "أسلحة كيماوية" في هجماته.

وقالت الصحيفة إنه في الفترة من "18 يناير/كانون الثاني وحتى 25 فبراير/شباط 1991، سقط على إسرائيل 43 صاروخا في 19 هجوما صاروخيا، انطلاقا من غربي العراق".

وأضافت أنه "كان لتل أبيب النصيب الأكبر من الصواريخ العراقية آنذاك، إذ شهدت سقوط 26 صاروخا فيما سقط على مدينة حيفا 8 صواريخ و4 على مجلس شمرون الاستيطاني بشمالي الضفة الغربية المحتلة و5 في منطقة النقب".

وذكرت أن الهجمات "أسفرت عن إصابة 229 إسرائيليا بشكل مباشر، فيما قتل 14، وحقن 222 إسرائيليا أنفسهم بمادة الأتروبين، التي تفيد في حالات استنشاق الغازات السامة، بينما أصيب 530 إسرائيليا بالهلع."

وأطلقت القوات العراقية، إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، صواريخ بالستية سوفيتية الصنع عدلتها الصناعات العراقية لزيادة مداها، سقط بغالبيتها على المباني والعمارات، لتثبت فشل منظومة الدفاع الأمريكية "باتريوت" في اعتراض الصواريخ العراقية.