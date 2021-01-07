"الأهلية للتأمين" الممثل الوحيد لقطاع التأمين في عينة مؤشر القدس للعام 2021

وطن: اعتمدت بورصة فلسطين مجدداً الشركة الأهلية للتأمين ممثلاً وحيداً عن شركات التأمين العاملة في فلسطين في عينة مؤشر القدس للعام 2021، وجاء ذلك بعد اعلان بورصة فلسطين تمديد العمل بعينة الشركات المكونة لمؤشر القدس دون تغيير للعام 2021، بحيث تضم 15 شركة من أصل 46 شركة مدرجة، كما وتمثل العينة المختارة لهذا العام ما نسبته 74.38% من القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ورئيسها التنفيذي: "يأتي هذا العام اضافة للأعوام الطويلة التي استمرت الاهلية للتأمين فيها بالمحافظة على تمثيلها لقطاع التأمين ضمن المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين "مؤشر القدس"، وذلك منذ العام الأول لانضمامها للبورصة سنة 1997 أي قبل ما يقارب 24 عام".

وأوضح الدكتور محمد السبعاوي إن استمرار مُحافظة الشركة على هذه المكانة إنما جاء بالجهود والمساعي المستمرة من قبل إدارة الشركة للحفاظ على مكانتها في بورصة فلسطين رغم تفاقم التحديات والصعوبات التي يواجها الاقتصاد بشكل عام واقتصادنا الفلسطيني بشكل خاص، وما لحقة من تحديات خلال العام الماضي في مواجهة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية الناتجة عن إيقاف أموال المقاصة والتبعيات التي لحقتها من تراجع اقتصادي كبير. مؤكداً سعي الشركة الدائم الى الحفاظ على التقدم والنمو المستمر وتذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى اعتماد بورصة فلسطين شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ضمن مؤشر القدس للعام 2021 عن قطاع الاستثمار، وهي احدى الشركات الحليفة التي تمتلك الاهلية للتأمين 30% منها، حيث جاء ذلك تواصلاً لتواجدها ضمن مؤشر القدس منذ انضمامها للبورصة قبل ما يقارب من 14 عام.

هذا وأعرب الدكتور محمد السبعاوي عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين ولكافة العاملين فيها على الثقة التي أولوها للشركة الاهلية للتأمين ولشركتها الحليفة شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار.

وتعتبر الاهلية للتأمين والتي يتداول سهما تحت الرمز AIG من أكبر شركات التأمين نشاطاً في بورصة فلسطين، إذ كانت حركة التداول على سهم الشركة خلال العام 2020 على النحو التالي: حجم التداول زاد عن 1.14 مليون سهم وتشكل ما نسبته 70% من الأسهم المتداولة ضمن قطاع التامين، وهذا الحجم تم من خلال أكثر من 400 صفقة والتي تمثل ايضاً ما نسبته 65% من حجم الصفقات التي تمت على هذا القطاع الاقتصادي الهام.

يذكر أن بورصة فلسطين اعتمدت في تموز عام 1997 رقماً لقياس مستويات واتجاه أسعار الأسهم باعتباره المؤشر الرئيسي للبورصة وسمي "مؤشر القدس". وقد اعتمدت أسعار إغلاق جلسة تداول 7/7/1997 كنقطة أساس بحيث حددت قيمة الرقم الأساسي 100 نقطة، ويتم تحديثه في كانون أول من كل عام واختيار عينة جديدة.