"الكونغرس" يستأنف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات

وطن: استأنف مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، بعد أن كان قد علقها عقب اقتحام أنصار ترمب لمبنى المجلس ووصولهم للقاعة التي كانت تعقد فيها الجلسة.

وكان رئيس شرطة العاصمة الاميركية واشنطن روبرت كونتي، أعلن أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الليلة الماضية.

وأضاف كونتي أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

كما فرضت عمدة واشنطن موريل باوزر حظر التجول في العاصمة الأميركية واشنطن ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن.