الاحتلال يعتقل 6 شبّان ويصيب آخرين بالرصاص الحي

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، 5 شبّان، وأصابت شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قواته في مدينتي جنين وبيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، أحدهما جريح، وأصاب شاب آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت مع قواته.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إنّ قوات الاحتلال ووحداتها الخاصة اعتقلت الشابين الجريح يوسف جاسر نزال، ومحمد راغب كميل بعد مداهمة منزلي ذويهما، وأصابت شابا آخر بعيار ناري بالساق خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وفي بيت لحم، أصابت قوات الاحتلال شاب بالرصاص، اعتقلت ثلاثة آخرين، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واقتحمت المخيم وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وأوضحت مصادر محلية أن المصاب شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وأن إصابته في القدم.

ولفتت المصادر أن المعتقلين الثلاثة: محمد يوسف الزغاري (27 عامًا)، ومعتصم مازن رقبان (27 عامًا)، ومعتز محمد شريعة (28 عامًا)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف محمد الراعي (49 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة قلقيلية.