أجواء باردة وجافة بلا أمطار حتى الأسبوع المقبل

وطن: توقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء الباردة واجافة حتى الأسبوع المقبل، وعلى المدى المتوسط وتحديدا في النصف الثاني ونهايات الأسبوع القادم تتبدل الأجواء بشكل كامل وتعود الأجواء الشتوية من جديد وتتساقط الأمطار بعد غياب استمر لأسابيع.

اليوم الخميس لن يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية.

الجو سيبقى لطيفا وبعيدا تماما عن الأجواء الشتوية. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

ويوم الجمعة يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط.

ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وفي يوم السبت، يسود جو بارد في ساعات الصباح والمساء فقط. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف ودافئ نسبي إلى دافئ في مختلف المناطق خاصة في السهلية والمنخفضة.

الرياح تبقى شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من خمس درجات مئوية ويسود جو مائل للبرودة الى بارد صباحا.

ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي إلى دافئ في كافة المناطق بما فيها العالية والمتوسطة. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات، ويسود طقس بارد نسبيا في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 6-9 درجات، ويسود طقس دافئ إلى معتدل وربيعي الطابع نهارا في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتكون معتدلة في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال وتبقى فوق معدلاتها على نحو غير معتاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.