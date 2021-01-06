بايدن: ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم غير مسبوق

وطن: علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على أعمال العنف في واشنطن، وقال إنه في هذه الساعة تتعرض ديمقراطيتنا لهجوم غير مسبوق واعتداء على الحرية.

واعتبر بايدن في مؤتمر صحفي أن "المشاهد في مبنى الكونغرس تصل إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا".

وشدد على أنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "يكون على قدر المسؤولية وأن يظهر مباشرة على الهواء ويطلب من مناصريه إنهاء حصار الكونغرس".

وأضاف: "يجب أن يكون عمل السنوات الأربع القادمة هو استعادة الديمقراطية".

المصدر: رويترز