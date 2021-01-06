بعد اقتحامهم الكونغرس.. ترامب يدعو أنصاره إلى الالتزام بالسلمية

وطن: دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، مساء اليوم الأربعاء، إلى الالتزام بالسلمية.

وفي تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، خاطب الرئيس الأمريكي أنصاره، قائلا:" أرجوكم ادعموا شرطة تنفيذ القانون الخاصة بالكابيتول (مبنى الكونغرس).. هم في الحقيقة إلى جانبنا.. وابقوا سلميين".

وتأتي دعوة ترامب في الوقت الذي اقتحمت فيه حشود من أنصاره الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس.

وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وفي الإطار ذاته، أظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

وفي إطار متصل، هاجم ترامب نائبه، مايك بنس، بعد أن رفض اتخاذ أي إجراء لوقف عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت ترامب في تغريدة على تويتر: لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلدنا ودستورنا، إعطاء الولايات الفرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس المزورة أو غير الدقيقة التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقا. الولايات المتحدة تطلب الحقيقة.

وقال بنس خلال افتتاحه جلسة الكونغرس المخصصة للتصديق على نتائج الانتخابات، إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن، عازيا ذلك إلى القيود التي يفرضها الدستور.

وكانت ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته، قد طلب من بنس الذي يترأس الجلسة رفض الاعتراف بفوز بايدن.

(سبوتنيك)