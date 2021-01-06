محمود الفطافطة يكتب لوطن: أبرز عشرين حدثاً في 2020

لا يمكن لشعوب العالم نسيان عام 2020؛ ذلك العام الذي أجبر فيروس صغير جداً يُدعى " كورونا كوفيد 19" على إغلاق العالم لأكثر من عام، ولا يزال يفرض الرعب والموت والحصار والفقر والعزلة على سكانه. في هذا العام تبعثرت كثير من الأمور لينزلق العالم في حالةٍ؛ مضمونها غامض، ومعرفتها معقدة، وأسباب حدوثها متضاربة، وأبعادها ونتائجها مريعة، ومستقبلها مقلقٌ ومخيف.

وفي هذا العام وقعت كثير من الأحداث والمجريات في العالم دون أن يلتفت الكثير لها بسبب هيمنة " الحدث الأكبر"، وهو جائحة كورونا وانتشاره في معظم دول العالم، وما نجم عنها من تحولات وتغيرات طالت كافة مفاصل الحياة المادية والبشرية، سيما القطاعات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والبيئية، وسواها؛ تلك القطاعات التي ستتأثر بشكلٍ كبير وخطير في السنوات القادمة، لما سببه هذا الفيروس من تأثيرات واسعة وعميقة لهذه القطاعات ليس من اليسير أو السريع عودة العافية لها.

وفي هذا المقال سنتطرق إلى عشرين حدثاً وقع خلال سنة 2020، تلك الأحداث التي نراها الأهم والأبرز والأكثر تداولاً على لسان الناس والباحثين والمسؤولين، إلى جانب أنها أثرت في واقع المجتمعات والأنظمة السياسية، ولا تزال. وفي المقابل، يجب التأكيد على أن هنالك الكثير من الأحداث المحدودة التأثير التي وقعت في هذا العالم، وهذا ديدن الزمن الذي يجول بالتحولات، ولا تنتهي أحداثه ووقائعه. وعلى هذا النحو، نجد أن الحدث الأول هو:

1. (جائحة كورونا كوفيد 19):

هذه الجائحة هي الحدث الأبرز والأهم الذي ظهر في أواخر العام 2019، وانتشر في بدايات العام 2020؛ ليأخذ اجتياحه على نطاق كافة دول وقارات العالم جميعها. هذا الفيروس الفتاك مدى على اكتشافه وانتشاره أكثر من 14 شهراً، ولا يزال يدب الموت والرعب والعزلة بين المجتمعات.

لم يكن فيروس" كورونا" حدثاً بسيطاً، أو أثراً سريعاً. فهذا الوباء الذي اجتاح عموم الجغرافيا الكونية منذ سنة ونيف أزهق أرواح قرابة المليونين شخص، بينما خلف أكثر من 85 مليوناً من الإصابات؛ منها عشرات الآلاف التي تعطلت أنفاسها من الدنيا؛ لتبقى مستمسكة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

هذا المشهد من الموتى والمصابين الذي سببه لنا هذا الوباء الفتاك ليس المشهد الوحيد بالطبع، بل هنالك الكثير من المشاهد التي لا يزال العالم وسكانه يسبح في سراديب قبضتها. فما أن انتشر هذا الداء المميت في أطراف الدنيا الأربعة إلا وحركة البشر تعطلت، وانتقال الحافلات والقطارات والطائرات والسفن توقفت، في حين أُجبر سكان المعمورة على العزلة القسرية في بيوتهم، وما صاحب ذلك من شللٍ، شبه تام، لكافة قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وسواها.

خلال هذه السنة على ظهور وانتشار هذا المرض الخطير لم يعد العالم بأنظمته السياسية والاقتصادية والصحية مثلما كان من قبل. فاقتصاده أصابه الشلل؛ ليخلف لنا موجات جديدة من الفقر والبطالة والمجاعة، بينما صحياً، فقد انهارت منظومة القطاع الطبي في أقوى الدول تطوراً فكيف بحال الدول النامية والفقيرة؟ أما سياسياً، فقد اختبر هذا الوباء كثير من النظريات والسياسات التي غزت العالم على مدى عقود طويلة، كالعولمة والليبرالية ونظام السوق الحر والتعددية والانفتاح وسواها. هذه المذاهب الفكرية والأيديولوجية سيعتريها الكثير من التبدلات المفصلية؛ لتمنح العالم وجهاً غير الذي هو فيه الآن. وجهاً ما زال مُلثماً بالغموض والارتياب، وحاملاً ثكالى الموت، وعذابات الجوع والاضطهاد والعنصرية.

2. حرب الإشاعات والمعلومات المضللة والكاذبة:

تعتبر مسألة إطلاق الشائعات سلاح لأي دولة يمكن أن تتخذه في حالة الحروب ومثال على ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة بهدف خلق هزيمة نفسية للأطراف المتنازعة، وهذا الأمر يدرسه الكثير من الخبراء في مجال تحليل المخاطر الأمنية، ولكن في وقتنا الراهن ومع انتشار وسائل الاتصال الحديثة أصبحت الشائعات وسيلة لهز أركان الدول وأصبحت أداة للإرهابيين لترويع الشعوب.

ومع الأزمة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، باتت الدول الفاسدة تستغل هذه الوسيلة لنشر الشائعات بهدف تحقيق غاياتها الخبيثة… رسالتنا للجميع أن حرب الشائعات أصبحت عملية ديناميكية بيد الدول الفاسدة والمارقة، وقد خصصت لها جيوش إلكترونية وميزانيات ضخمة من أجل نشرها على نطاق واسع، ومن هنا يأتي الدور المجتمعي في صدها والعمل على تفنيدها على أعلى المستويات، فمع ما يمر به العالم فإنها تستغل تلك الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا بالعمل على إنشاء هجمات منظمة لنشر المعلومات المغلوطة بهدف خلق البلبلة بين الرأي العام وخلق كذلك نوع من الوهم لدى المجتمع بعدم السيطرة على انتشار الفيروس.

3. حرائق غابات أستراليا

هذه الحرائق تعتبر الأشد في التاريخ، لقد رأينا المشاهد وكأنها نهاية العالم، إذ تم إتلاف أكثر من 74 ألف ميل مربع من الغابات لتقتل مئات الأشخاص وتدمر آلاف المنازل وتبيد أكثر من مليون حيوان. وفي هذا الشأن، فما زالت أسباب الحريق يكتنفها الجدل والغموض. ولكن يرى العلماء، عموماً، أن حرائق الغابات يمكن أن تحدث لأسباب طبيعية مثل البرق، ولكن في كثير من الأحيان عن طريق أحداث من صنع الإنسان مثل الانحناء من خطوط الطاقة الكهربائية العلوية والحرق العمد، وحوادث الإشعال الغير متعمدة من القطاعات الزراعية الصناعية، ومن نشاطات الطحن واللحام في المزارع، وإشعال النار في أنشطة التخييم، والسجائر، والورق الجاف المتساقط من الأشجار، والشرار من الآلات.

حيث بسبب هذه الحوادث تنتشر النار على أساس نوع وكمية الوقود المتاح فيها. ويمكن أن يشتمل الوقود على كل شيء بدءًا من الأشجار، أو فروة سطح الأرض الجافة والحقول العشبية الجافة إلى المنازل. حيث تزود الرياح النار بأكسجين إضافي يدفع النار عبر الأرض بمعدل أسرع.

حرائق الغابات العنيفة الكبيرة يمكن أن تولد رياحًا خاصة بها، تسمى دوامات النار، حيث تشبه الأعاصير وتنتج عن الدوامات الناتجة من حرارة النار. عندما تميل هذه الدوامات من الوضع الأفقي إلى العمودي، تخلق دوامات النار. من المعروف أن هذه الدوامات تقوم بقذف الأشجار والأنقاض المشتعلة وتحرق الحطام والأرض على مسافات طويلة.

تشير بعض التقارير إلى أن التغير المناخي يمكن أن يساهم أيضًا في إشعال حرائق الغابات، مما يجعل موسم حرائق البلاد أطول وأكثر خطورة. تعمل الرياح القوية أيضًا على تعزيز وتحفيز الانتشار السريع للحرائق عن طريق رفع جمر النار المحترقة في الهواء. يُعرف هذا (بالاختراقات أو المكشوف) ويمكن أن يشعل حريقًا جديدًا يصل طوله إلى 40 كم في اتجاه الريح من جبهة النار. ويمكن أيضًا نشر الحرائق بالطائرات الورقية أو عن طريق الصقر البني، حيث شوهدت هذه الطيور وهي تلتقط أغصانًا محترقة من مناطق محترقة، وتطير بها إلى مناطق من العشب غير المحترق وتسبب في اندلاع حرائق جديدة هناك. حيث يعمل الحريق على كشف فرائسها لمحاولة الفرار من الحرائق مثل: الثدييات الصغيرة والطيور والسحالي والحشرات.

4. مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني

قتل على يد أميركا عبر ضرب قاعدة في العراق. لقد قتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي والتي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي. وبالسيارة نفسها، كان معه نائب رئيس الحشد الشعبي الموالي لإيراني، أبو مهدي المهندس الذي قتل أيضا.

ولد سليماني في 11 مارس 1957م في قرية قَناة مَلِك من توابع مقاطعة رابر بمحافظة كرمان في إيران. وعمل في شبابه عامل بناء ليساعد أباه على سداد ديونه، وبعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران التحق بحرس الثورة الإسلامية في أوائل عام 1980م.شارك في الحرب العراقية الإيرانية منذ بدايتها وقاد فيلق 41 المسمى بثأر الله وهو فيلق محافظة كرمان خلال الحرب. ثم رُقي ليصبح واحدًا من بين عشرة قادة إيرانيين مهمين في الفرق الإيرانية العسكرية المنتشرة على الحدود. في 1998م عُيّن قائداً لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفًا لأحمد وحيدي. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2011 رُقي من رتبة عقيد إلى لواء.

5. انفجار بيروت

وقع انفجار ضخم في بيروت بسبب انفجار آلاف من الأطنان من نترات الأمونيا خلفت دمارا هائلا في المكان، وقتلت نحو 170 شخصا، وخلفت 6 الاف إصابة وتضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.

هذا الانفجار الذي قيل إنه بسبب تفجير مواد الأمونيا، ما زالت التحقيقات جارية بشأنه، وقد حدث في عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 أُطلِق عليه مصطلح "بيروتشيما" تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي، هذا الانفجار نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت، مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية.

6. موجات التطبيع:

بعد مصر في أواخر السبعينيات، ومن ثم السلطة الفلسطينية فالأردن، أقدمت في العام 2020 دول عربية أخرى على التطبيع مع إسرائيل، وهي الإمارات والبحرين والسوادان والمغرب. هذه الدول التي كانت لها علاقات مع إسرائيل سابقاً، وإن كانت سرية، أثارت الكثير من الجدل والانتقاد في العالم العربي حول تأثير هذا السلوك التطبيعي على القضية الفلسطينية والقضايا والشعوب العربية عامة.

هذا الماراثون التطبيعي تم برعاية وتأثير الرئيس الأمريكي ترمب. ففي 13 آب/أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "اتفاق سلام تاريخي" بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وأفاد ترمب في تغريدة على تويتر "إنه اختراق ضخم! اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة". وأكدت الإمارات أن الاتفاق ينص على "وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية". لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد أن الضم "أرجئ" فقط. ووصف الفلسطينيون الاتفاق بأنه "خيانة". وفي 29 آب/أغسطس، ألغت الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل. وفي 31 آب/أغسطس، حطت في أبو ظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي-أمريكي ترأّسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره كوشنر.

وفي 11 أيلول/سبتمبر، أعلن ترمب أن "صديقينا الكبيرين إسرائيل والبحرين توصلا إلى اتفاق سلام". وفي بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، أعلنت الدول الثلاث إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومملكة البحرين. ووصف ترمب التطور بأنه "تاريخي حقا". ورحب نتانياهو بـ" اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى". ونددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية بهذا الإعلان. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، وقعت إسرائيل والبحرين في المنامة اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وسبعة مذكرات تفاهم.

في 23 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن ترمب تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، مؤكداً أن البلدين حققا "السلام".

وفي 24 من نفس الشهر، اعتبر نتانياهو أن اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها الدولة العبرية، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها. وقال "نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت مصادر متطابقة أن نتانياهو أجرى زيارة غير مسبوقة إلى السعودية وعقد محادثات سرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على تويتر انعقاد أي لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، أعلن ترمب أن المغرب تعهد بتطبيع علاقاته مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقد أكد العاهل المغربي محمد السادس الأمر واصفاً قرار واشنطن بشأن الصحراء الغربية بـ "الموقف التاريخي". ورحب نتانياهو أيضاً باتفاق "تاريخي" مع المغرب مشيرا إلى تسيير "رحلات مباشرة" قريبا بين البلدين.

7. رحيل قيادات"

رحيل أكثر من 14 شخصية سياسية عربية هامة، منها: سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل، رئيس الوزراء التونسي الأسبق حامد القروي، رئيس الكويت الشيح صباح الأحمد الصباح، نائب الرئيس العراقي الأسبق عزة الدوري، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وزير خارجية سوريا وليد المعلم، رئيس موريتانيا السابق محمد ولد الشيخ عبد الله، والصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني.

8. ترمب ضد القضية الفلسطينية:

مواصلة ترمب قراراته وحماقاته المارقة بشأن القضية الفلسطينية، فمنذ العام 2018، مروراً بالسنة التي تلتها وصولاً إلى العام 2020، واصل هذا الرئيس الصهيوني قرارته الخطيرة بحق فلسطين، في خطوة تعتبر الأكثر ندرة وغرابة في الدبلوماسية الدولية، حيث سعى هذا الشخص إلى اعتبار فلسطين والحقوق الفلسطينية والعربية على أنها ملك له ولدولته، أو أنها جزء من استثماراته وعقاراته ليهبها إلى دول الاحتلال الصهيوني.

وتمثلت خطة ترمب في أن تكون القدس "عاصمة موحدة لإسرائيل" ودولة فلسطينية "جديدة" منزوعة السلاح لم يعلن عن حدودها. وقال نتانياهو إن إسرائيل ستحتفظ بالسيادة على غور الأردن بموجب هذه الخطة.

وقال ترامب في عرضه للخطة التي تتألف من 80 صفحة إن: خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني هي "الأكثر تفصيلا" على الإطلاق، تقوم على "حل واقعي بدولتين"، مؤكدا أنها "خطوة كبيرة نحو السلام". وأن القدس ستبقى "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة". وأن الخطة هي "فرصة تاريخية" للفلسطينيين لكي يحصلوا على دولة مستقلة، مضيفا "قد تكون هذه آخر فرصة يحصلون عليها". وأن الدولة الفلسطينية الجديدة ستكون "متصلة" الأراضي ولن تقوم إلا وفقا "لشروط" عدة بما في ذلك "الرفض الصريح للإرهاب". وفي إطار عرض خطته اقترح ترامب تجميد البناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية.



9. تصعيد الاحتلال لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني:

مما لا شك فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومعها قطعان المستوطنين لم يتوقفوا قط في سنة كورونا عن الاعتداء على الفلسطينيين، حيث تنوعت هذه الممارسات الفظيعة ما بين القتل والإصابة والاعتقال والتدمير وسرقة الموارد والأراضي وإقامة المزيد من المستوطنات. فمن استشهاد العشرات إلى اعتقال حوالي 4200 مواطن خلال سنة 2020، إلى جانب التضييق على حياة الفلسطينيين في كافة نشاطات حياتهم.

لقد استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الانشغال العالمي بمواجهة فيروس "الكورونا" لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني بكل ضراوة "قتلاً، واعتقالاً، وتشريداً، ومصادرةً واستيطاناً، وتهويدا واستباحة للحقوق والدماء والأرض والمقدسات الفلسطينية، بأبشع صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير الإنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.

أن ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الأراضي الفلسطينية إنما يشكل امتداداً لسياسات القتل والتدمير والتهجير، وذلك رغم الانشغال الدولي بمواجهة فيروس "كورونا" الذي يمثل تهديدًا وجودياً للإنسانية جمعاء، غير آبهة بكارثة انتشار الوباء وتهديده للحضارة والوجود الإنساني وبما تمليه مثل هذه الظروف المصيرية على سلطات الاحتلال من واجبات تجاه الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة نحو القدس المعزولة، وغزة المحاصرة، إضافة إلى (5000) آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال أصبحوا أكثر عرضة لتفشي الوباء، إضافة إلى معاناتهم القاسية المستمرة جراء القمع والإهمال والتنكر الإسرائيلي لأبسط حقوقهم .

10. الوضع الداخلي في إسرائيل.

80 ضحية قد قتلت في عام 2020، بينها 14 امرأة في جرائم قتل مختلفة داخل أراضي عام 48. وفي الوقت الذي شهدت فيه البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، بدا واضحا عدم قيام الشرطة الإسرائيلية بدورها في كبح جماح هذه الجرائم، وفي المقابل نشطت في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتقدر الإحصائيات الرسمية انتشار أكثر من 600 ألف قطعة سلاح دون تراخيص بين المواطنين العرب، وهي الظاهرة التي ساهمت في تجذر العنف وإشاعة الجريمة وترويع المواطنين العرب، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال بما حفز إنشاء عصابات للجريمة المنظمة في البلدات العربية.

وخرجت الجماهير عن صمتها حين وجهت انتقادات شديدة اللهجة لعناصر الجريمة المنظمة بالبلدات العربية، وحمّلتهم مسؤولية سفك دماء المواطنين العرب برعاية وحماية الشرطة الإسرائيلية التي تمتنع عن فك رموز جرائم القتل، ورفعوا شعارات "نحن ضحايا عنفكم" و"نسدّ الشوارع ضد العنف والجريمة".

11. الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي السابق جوناثان بولارد

أفرجت الولايات المتحدة عن اليهودي الأميركي جوناثان بولارد الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل بعد ثلاثين سنة في السجن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم الإفراج اليوم عن جوناثان بولارد من سجن أمريكي بعد أن ظل وراء القضبان منذ عام 1985. وقال نتنياهو في بيان "شعب إسرائيل يرحب بالإفراج عن جوناثان بولارد... بعد ثلاثة عقود طويلة وشاقة عاد جوناثان أخيرا إلى أسرته".

وينص إطلاق سراحه المشروط على بقائه في الولايات المتحدة خمسة أعوام. وصدر على بولارد المحلل السابق بالبحرية الأمريكية حكما بالسجن مدى الحياة عام 1987 لإدانته بنقل معلومات سرية لإسرائيل. ويقول بولارد الذي يبلغ حاليا 61 عاما إنه يرغب في الهجرة لإسرائيل حيث تعيش زوجته الثانية وحيث يتوقع الحصول على دعم مالي كبير من الحكومة الإسرائيلية. وحصل بولارد على الجنسية الإسرائيلية وهو في السجن.

12. اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان:

أعلن مسؤولون أمريكيون وأفغان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهراً، في حال إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها كانت "رحلة طويلة وشاقة" في أفغانستان. وأضاف "لقد حان الوقت بعد كل هذه السنوات لإعادة جنودنا إلى الوطن".

13. مقتل جورج فلويد

قتل فلويد الأمريكي من أصول إفريقية من قبل ضباط أمريكيين بيض. وهذا ما أشعل احتجاجات واسعة انتقلت إلى أوروبا وسواها. وقد سجلت جرائم الكراهية أعلى معدل لها خلال 10 أعوام. فلويد مواطن أمريكي من أصل أفريقي توفي في 25 مايو 2020 في مدينة منيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط شرطة منيابولس «ديريك تشوفين» بالضغط على عنق فلويد (بركبته) لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب تسع دقائق، أثناء ذلك قيد شرطيان آخران جورج فلويد بينما منع رابع المتفرجين من التدخل، خلال دقائق بدأ فلويد بالصراخ وبشكل متكرر: «لا أستطيع التنفس» كذلك صرخ بعض المارة طالبين من الشرطي التوقف عن ذلك. خلال الدقائق الثلاث الأخيرة توقفت حركة فلويد وتوقف نبضه، ومع ذلك لم يُظهر ضباط الشرطة أي محاولة لإسعافه، بل على العكس، استمر شوفين بالضغط على عنق فلويد بركبته حتى عندما حاول مسعفو الطوارئ الطبية إسعافه.

بعد مقتل فلويد، انطلقت المظاهرات والاحتجاجات في منطقة منيابولس سانت بول في 26 أيار (مايو)، وقد كانت سلمية في البداية، ثم تطوّرت وتصاعدت لاحقاً ذلك اليوم لتصل إلى أعمال شغب، حيث حُطّمت النوافذ في دائرة الشرطة وأشعلت النيران في متجرين، ونهبت وتضررت العديد من المتاجر. اشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. تمت مقارنة مقتل فلويد مع مقتل إريك غارنر عام 2014، وهو أيضاً رجل أفريقي أمريكي غير مسلّح، كرّر أيضاً عبارة "لا يمكنني أن أتنفّس" أحد عشر مرة بعد أن جثى أحد ضبّاط شرطة نيويورك بركبته على عنقه أثناء الاعتقال.

14. قطع رأس معلم فرنسي لإساءته للنبي عليه السلام

قُتِل أستاذ تاريخ فرنسي بعد قطع رأسه قرب العاصمة الفرنسية باريس عقب عرضه مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلامذته، فيما قضى المنفذ على يد الشرطة. ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادثة بأنها “هجوم إرهابي إسلامي”. ووفق مصدر في الشرطة، فإنّ الأستاذ قُتل في طريق عام غير بعيد عن مدرسته. وقالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس أنه تم فتح تحقيق في ارتكاب “جريمة مرتبطة بعمل إرهابي” وتشكيل “مجموعة إجرامية إرهابية”.

15. قتال في إقليم ناغور كارباخ:

حرب مرتفعات قرة باغ أسماها الأذريون باسم عملية القبضة الحديدية، وهو نزاع مسلح بين أذربيجان بدعم من تركيا، وجمهورية أرتساخ التي نصبت نفسها في منطقة مرتفعات قرة باغ المُتنازع عليها والأراضي المحيطة بها مع أرمينيا. كان هذا التصعيد الأخير للنزاع الذي لم يتم حله على منطقة يعترف بها العالم بأنها جزء من أذربيجان، ولكن حكمتها أرتساخ لفترة من الوقت، وهي دولة انفصالية ذات أغلبية عرقية أرمنية.

ويعتقد المحللون الدوليون أن القتال بدأ على الأرجح بهجوم أذربيجاني، بهدف استعادة مناطق قليلة الوعورة جنوب كاراباخ، والتي كان الاستيلاء عليها أسهل من المناطق الداخلية المحصنة جيدًا. وتميزت الحرب بنشر طائرات بدون طيار وأجهزة استشعار ومدفعية ثقيلة بعيدة المدى، وضربات صاروخية، فضلاً عن دعاية الدولة واستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية في حرب المعلومات على الإنترنت. وأدانت الأمم المتحدة ودول عديدة القتال بشدة ودعت كلا الجانبين إلى تهدئة التوتر واستئناف مفاوضات ذات مغزى دون تأخير. وقد كانت هناك ثلاثة اتفاقات لوقف إطلاق النار توسطت فيها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلا أنها فشلت في وقف القتال.

16. جون بايدن يهزم ترمب في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية التاسعة والخمسون (تُعقد كل أربع سنوات)، والتي أجريت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020. يصوّت الناخبون فيها لاختيار مندوبو المجمع الانتخابي بحسب الولايات، هؤلاء بدورهم سيصوتون في 14 ديسمبر 2020 أما بانتخاب رئيس و‌نائب رئيس جديدين أو إعادة انتخاب شاغلي المنصب المنتهية ولايتهم. عُقدت سلسلة الانتخابات التمهيدية الرئاسية والتجمّعات الحزبية خلال الفترة من شهر فبراير وحتى أغسطس 2020، وهي سلسلة انتخابات غير مباشرة يصوّت فيها الناخبون لاختيار مندوبين يمثلونهم في «المؤتمر الترشيحي» للحزب السياسي الذي يؤيدونه، في هذا المؤتمر يصوّت المندوبين لانتخاب مرشحي أحزابهم لمنصب الرئيس ونائب الرئيس. المرشحان الرئيسيان للحزبين هما الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب ونائب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 وانتخابات مجلس النواب لعام 2020، إلى جانب العديد من الانتخابات المحلية الأخرى، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. أُجريت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ضمن عدة انتخابات على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي. وقد فاز فيها بايدن.

17. الصراع في إقليم " تيغراي" الأثيوبي

أعلن الجيش الإثيوبي أنه سيطر على عاصمة إقليم تيغراي المتمرد في شمال البلاد ثاني بلد أفريقي في عدد السكان. تعود جذور الصدام المثير للقلق في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية والحزب الحاكم في منطقة تيغراي الشمالية، إلى احتجاجات أطاحت بالحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها "جبهة تحرير شعب تيغراي" في 2018. ورغم أنّ التيغراي يشكّلون 6 في المائة فقط من سكان إثيوبيا، فقد هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من ثلاثة عقود وحتى اندلاع الاحتجاجات.

كل ذلك تغير عندما أصبح أبيي أحمد رئيساً للوزراء في أبريل-نيسان 2018، وهو أول رئيس حكومة من عرقية أورومو، الأكبر في البلاد. وفقد التيغراي مناصب وزارية وبعض المناصب العسكرية العليا. شكا الأورومو والأمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من التهميش في ظل حكم التحالف الاستبدادي القديم. وخلال الأشهر الأخيرة، اندلعت أعمال عنف عرقية وأطلقت دعوات لمزيد من الحكم الذاتي في عدة أجزاء من البلاد.

قررت الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في أغسطس-آب 2020 على خلفية فيروس كورونا رغم احتجاجات المعارضة، بدون تحديد موعد جديد. وقرر إقليم تيغراي تحدي سلطات أبيي من خلال المضي في إجراء الانتخابات الخاصة به في 9 سبتمبر-أيلول.

اعتبرت أديس أبابا حكومة تيغراي غير قانونية، بينما لم يعد قادة تيغراي بدورهم يعترفون بإدارة أبيي. وقررت الحكومة تقليص الأموال الفدرالية المخصصة للمنطقة، وهو ما عدّته "جبهة تحرير شعب تيغراي" بمثابة "عمل حرب".

في 4 نوفمبر-تشرين الثاني، أمر أبيي برد عسكري على هجوم "خائن" مميت على معسكرات الجيش الفدرالي في تيغراي. ونفت جبهة تحرير شعب تيغراي مسؤوليتها، وقالت إن الهجوم المزعوم ذريعة لشنّ "غزو". بعد ذلك بيومين، ومع اشتداد القتال، أقال أبيي قائد الجيش الذي ينتمي كبار قادته إلى العديد من قبائل التيغراي. في 9 نوفمبر-تشرين الثاني، شنّت إثيوبيا غارات جوية على تيغراي وقال أبيي إن العملية ستنتهي "قريبًا" وإنّ خصومه سيخسرون "لا محالة".

أدى اشتداد القتال إلى فرار الآلاف إلى السودان المجاور، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بإنهاء القتال. وارتفعت أعداد الفارين إلى السودان إلى نحو 40 ألفا.

بعد ثلاثة أسابيع من القتال الذي رفض خلاله محادثات السلام، أعلن أبيي أنّ الدبابات الحكومية تتقدم نحو ميكيلي عاصمة تيغراي. وأمر الخميس بشنّ "المرحلة الأخيرة" من الهجوم، حيث قال الجيش إنه يطوق المدينة وسكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة.



18. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ليلة 31 كانون الثاني/يناير، أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي قرره البريطانيون في استفتاء عام 2016، فعالا. وهذا الطلاق الأول في أوروبا ينهي 47 عاما من الحياة المشتركة.

وتوقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده أصبحت تمتلك "حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد".

19. انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية بعد 29 عاما

انهار وقف إطلاق النار بين المغرب ومقاتلي جبهة بوليساريو يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر إثر اشتباكات بين الطرفين على طول الجدار الذي يفصلهما في الصحراء الغربية، والممتد لمسافة 2700 كيلومتر تقريبا. ويعود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين تحت رعاية أممية، والذي ظل صامدا نحو ثلاثين عاما، إلى سبتمبر/ أيلول 1991.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، عقب إعلان العاهل المغربي محمد السادس استئناف العلاقات مع إسرائيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي هذا السياق أكدت الأمم المتحدة أنها لن "تغير موقفها" فيما أعربت بوليساريو عن "أسفها الشديد" للقرار الأمريكي.

20. سباق تطوير اللقاحات منافسة دولية على الأسواق

مع اقتراب نهاية العام 2020، بدأت أولى اللقاحات تطرح في الأسواق مع أنها أتت متأخرة لإنقاذ ترامب من هزيمة انتخابية في مواجهة الديموقراطي جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر. وأعلنت مختبرات فايزر الأمريكية العملاقة مع شريكتها بايونتيك الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة "90 %". وسارعت الحكومات لضمان مخزون من هذه اللقاحات.

وبعد أسبوع على ذلك، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لقاحا فعالا بنسبة 95 %. وتستعد الحكومات لتلقيح ملايين الأشخاص بدءا بالمسنين وأفراد الطواقم الطبية والفئات الضعيفة قبل أن توسع نطاق التطعيم ليشمل السكان كلهم وهو السبيل الوحيد لعودة لحياة إلى طبيعتها.