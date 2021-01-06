نقابة المحامين تستنكر إطلاق النار على منزل المحامي رجب دنديس

وطن: استنكرت نقابة المحامين وأدانت حادثة اطلاق النار على منزل المحامي رجب دنديس في محافظة الخليل وترويع عائلته وأطفاله.

وقالت النقابة في بيان لها، مساء اليوم، إن "مجلس النقابة يتابع هذه الحادثة مع الجهات المختصة من أجل الكشف عن مرتكبي هذا الجرم وإحالتهم للقضاء، أذ أن هذا الاعتداء جاء على خلفية القيام بأعماله كمحامي، ويعاقب القانون مرتكب الاعتداء على محامي بذات العقوبة الواقعة على مرتكب فعل الاعتداء بحق القاضي".

وتوجهت نقابة المحامين لكافة الجهات ذات الاختصاص من أجل الوقوف أمام ظاهرة فوضى السلاح وترويع المواطنين والاعتداء على الممتلكات في المجتمع الفلسطيني من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.