الإعلام التقليدي وقوة الإعلام البديل في زمن الكورونا

كتب: محمد زياد العوري

مختص في التسويق



عندما تتحول مهمة نقل الاحداث من الصحفي للمواطن في هذه الحالة نسميها "الاعلام البديل" وقبل ان نتعرف على الاعلام البديل دعونا نتعرف على الاعلام التقليدي.

الاعلام "Media" هو : مجموعة من قنوات الاتّصال المُستخدَمة في نشر الأخبار أو الإعلانات الترويجيّة أو البيانات، ويُعرف الإعلام بأنّه الوسيلة الاجتماعيّة الرئيسيّة للتواصل مع الجماهير Oxford Dictionaries" او بتعريف مختصر " نقل الخبر وتحليله "

ان التطور التكنولوجي الكبير ادى الى ظهور ثورة معرفية ومعلوماتية رقمية كبيرة، فالكم الهائل من المحتوى الرقمي بات واقعا نعيشه، ما ادى الى ظهور علوم ونظريات جديدة تتحدث وتدرس هذا الواقع مثل الأنثروبولوجيا الرقمية والتي تعني دراسة الواقع الافتراضي كواقع انساني، والدبلوماسية الرقمية هي استخدام الإنترنت وتقنيات اتصالات المعلومات الجديدة للمساعدة في تحقيق الأهداف الدبلوماسية.

اصبحنا الان نعيش عصر التحول الرقمي وهو الوجود الرقمي على الشبكة العنكبوتية، فالشركات المؤسسات والحكومات وحتى الاعلام تغير، واصبحنا نعيش عهدا جديدا يسمى الاعلام البديل.

دعونا نتعرف عليه ولكن قبلها فلنقرأ هذه المقولة " ان كل مواطن هو بالضرورة صحفي صاعد يتحكم في زمن الاحداث ووقعها فلا تستطيع اي وكالة اعلام نشر صحفيين في كل الشوارع "د.ياسر التبياني".

ما هو الاعلام البديل : أولا ليس حكوميا، فقد نجد فيه تحدٍ لمراكز السلطة في الدولة، ويؤسس مراكز معلومات خاصة به.

الاسباب التي أدت الى ظهور الاعلام البديل :

ظهور شبكات التواصل الاجتماعي وسهول نقل المعلومات

ظهور مستوى واعد من الحريات الذي يتمثل في التعبير عن الاراء بدون قيود وخصوصا في الوطن العربي حيث بدى اثره واضحا في ثورات الربيع العربي كما سماها البعض .

أي يمكننا القول ان الاعلام البديل: هو ان يقوم الشخص في الشارع بتوثيق حدث ما بكل مصداقية ويقوم بنشره على احدى شبكات التواصل الاجتماعي أو الانترنت .

- الاعلام الواحد قمع أم حرية في عصر الكورنا:

مع تصاعد الازمة العالمية والتخبط الدولي القائم في دوائر القيادة وفي مراكز القوة في العالم في مواجهة أزمة كورونا ازدادت الحاجة للإعلام، وتضاعف دوره في بث الروح المعنوية و بث رسائل التوجيه والارشاد، وطبقت مفاهيم المصدر الواحد للإعلام للحفاظ على الروح المعنوية للشعوب، وكانت هذه وظيفة رأس الهرم في مؤسسات الدولة المسؤولة عن الاعلام وهي المصدر الاوحد والاوثق والاقوى، حيث لم يكن بهذه المكانة من قبل، لم تتوقف كل الاصوات، وليبقى صوتنا بالقوة ان لزم الامر.

لكن أين ذهب الاعلام البديل، فلم يعد الافراد وحتى بعض الصحفيين نشر خبر ما وثقه في لحظتها لان نشر المعلومة أصبح من وظيفة الحكومة، والسؤال مرة أخرى أين ذهب الاعلام البديل؟ لا نملك الاجابة الآن لأننا لسنا في مرحلة قياس النتائج، لكن الفرضية الأولى وهي غياب الاعلام البديل، أو الاعلام البديل مغيب، والفرضية الثانية مدى سلامة هذا الغياب وكيف يمكن ان يكون هذا الاجراء سليماَ.

ان جزم هذه الفرضية و تأكيدها أو نفيها حتماً يحتاج الى اثبات وتجربة ، لكن نستطيع ان نجزم شيئا واحدا ان الاعلام البديل بات حقيقة وواقع، ووجوده اصبح متجذرا في الصحافة والتلفزيون والسينما والسلم والحرب والانترنت، وهو الاساس وبداية النفق الذي لن يكون له نهاية الا بنهاية هذا العالم.

المؤسسات الاعلامية الضخمة في العالم رضخت لهاذا المفهوم ومنحها الكثير من المزايا، واشنطن بوست، هيومن رايتس ووتش، شبكة الجزيرة ، وسكاي نيوز وبي بي سي كلها تتبنى الاعلام البديل، وكذلك ايضا تبنى استرتيجياتها عليه، وتضعه ضمن خياراتها الاستراتيجية مرة أخرى، فهو وسيلة قوية لإحداث الرأي العام وقدرته على تحريك البوصلة نحو القضية التي تريد.

دعونا نتعرف على تأثير الاعلام البديل وقوته في احداث الراي العام .

- من أبرز ملامح قوة الاعلام البديل القدرة على صناعة الرأي العام بدون قيود أو ضغوط أو تبعية، وقد تختلف مستويات ونوعية هذه القضية، فالقوالب التي يتبناها الاعلام البديل كثيرة والنتائج غير متوقعة، فقد يكون المحتوى كوميديا، أو هزليا، او حتى رسميا، وعلى سبيل المثال اذا خرج الرئيس الامريكي دونالد ترمب وكتب تغريدة أو تفوه بكلمة ساذجة أو طرح موضوع ما تجد أن العالم كله بدأ يسخر منه وينتقده، وسيبقى في مضمار وتحت اعين الاعلام البديل وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

دعونا نرجع الى الخلف قليلا الى زمن ما قبل ظهور الاعلام البديل، هل هذا كان سيحدث في عهد الاعلام التقليدي الذي يتبع الى مؤسسات الدول وأقبية الدبلوماسية؟ ربما سيحدث لكن بنسبة ضئيلة جدا وتحت قيود متعددة وضمن معايير تفقد المعلومة جوهرها، وبما اننا ذكرنا كلمة المحتوى هنا وجب ان نؤكد ان المحتوى هو المطرقة الكبيرة واليد الحديدية للإعلام البديل الذي ينتج ويتناقل المحتوى بغزارة، ففي فيسبوك وحده 4.75 مليار قطعة من المحتوى تنشر يوميًا اعتبارًا من مايو 2013 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94 بالمائة عن أغسطس 2012 هل تتخيل هذا الرقم، وايضا تم انشاء 16 مليون صفحة أعمال محلية واخبار في مايو 2013، وكل ذلك قبل سبع سنوات أضف الى ذلك اكثر من سبع منصات جديدة ظهرت وهي تتخذ من الانترنت موطننا لها.

-حرية الرأي في الاعلام البديل :

ان الانتشار الكبير للإنترنت في الدول والبلدان المتقدمة وحتى النائية والمهمشة أصبح واقعا لا محال، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت بيئة خصبة للتفريغ والتعبير عن المشاكل، فعلى سبيل المثال لنفترض انك قمت بتسجيل مقطع فيديو او كتبت منشور أو صورة أوحتى تغريدة او حتى من الممكن ان تخرج ببث مباشر وقمت برواية قصتك على الملأ والى كل الناس والمسؤولين قبل الناس العاديين، سينتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم وسوف يبدأ الناس في تناقله وعندها تصبح قضيتك قضيت رأي عام و يصبح لك هاشتاق #قضية، لكن في كل الاحوال الحرية ليست مطلقة فهناك ضوابط وهذا يتبع لقانون الدول والقضاء، فقد يتم سجنك وتوقيفك تحت بند قانون ما، أسس لهذه البيئة الإلكترونية التي لا تخفي شيئا، وقد تقوم الدول أيضا بحجب هذه المنصة لكن هناك صعوبة في السيطرة المطلقة على هذا الامر فالاعلام البديل له قوته ونفوذه، لكن نعم صحيح يمكن لهذه القوانين والاجراءات أن تكفل الكثير من الحقوق فليس كل ما يخرج على "السوشل ميديا" وسائل التواصل الاجتماعي يكون صادقا وقضيته شريفة وكما ان الاعلام التقليدي موجه فقد يكون الاعلام البديل موجها أيضا، فهناك قضايا التشهر والشتم و الابتزاز وانتحال الشخصيات يلزمها قانون فعلا، فمهما تعددت وتوسعت وسائل الاعلام، فيجب ان يكون اخلاقيا ملتزما بالمصداقية وعدم تسبب الاذى الى الاخرين، ولايجب ان يكون الخيار الاول دائما لحل المشاكل، وهذا ما جعل الشركات المصممة لهذه المنصات أيضا ان تقوم بسن قوانينها ومعايرها للنشر ومشاركة المحتوى على الانترنت.

الاعلام مهنة ملهمة يعقد الناس امالهم عليها ويجدونها خلاصا لكرباتهم، حيث قام الاعلام البديل بسد هذا الفراغ، ولذلك تبنت العديد من الدول مهنة الاعلام البديل تحت مفهوم حرية الرأي والتعبير وتختلف الدول في معايرها ولكن لا تختلف على ان للاعلام البديل قوته ومكانته .

- خلاصة القول ان ظهور الاعلام البديل كان نتيحة لعدة عوامل، فجاء الاعلام البديل حامل في طياته حلولا لمشكالات الناس والمجتمعات، حيث قام برفع اصواتهم والخروج بمشاكلهم إلى أبعد من حدود الدولة، وكما ان الاعلام الاب يتعرض الى الكثير من التقيد والتضيق، فالاعلام البديل يتعرض لهذه الاجراءات، وقد يكون عصر وفترة انتشار فايروس الكورونا فرصة ذهبية لبلورة وفرض بعض السياسات والاجراءات على هذا الاعلام البديل الجديد الظهور والوليد لاعلام الاب الاعلام التقليدي .

- لماذا كتبت في الاعلام بالرغم ان تخصصي هو التسويق :

ان الاعلام والتسويق يتشابهان كثيرا فالتسويق يستخدم الادوات الاعلامية عند الترويج و الاعلام يستخدم ادوات التسويق في مفردات العمل الاعلامي ، فكلاهما متداخلان بادواتهما وفي عملهما..ومع التطور التكنولوجي بدا الامر متشابه جدا وشائكا جدا فالمنصات الاجتماعية حاضنة الاعلام البديل ، ويبقى السؤال هل دول العالم استغلت لاعلام البديل في عصر الكورنا أم انها وجدتها فرصة لتقيده أم ان هذا كان عين للعقل فالأرواح هي الاهم .

المصادر :

- Oxford Dictionaries

- Wikipedia

- دراسة خليفة . الاعلام البديل الواقع و الافاق . كلية الاعلام . الجامعة العراقية . العراق .2012