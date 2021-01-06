نقابة الصحفيين تحذّر الصحفيين من المُشاركة في مؤتمر صحفي لجيش الاحتلال على برنامج "زووم"

وطن: حذرت نقابة الصحفيين الفلسطيين، الصحفيين من المشاركة في المؤتمر الصحفي المرتقب لجيش الاحتلال بما يخص الإعلان عن إجراءات خاصة بأزمة "كورونا".

وأكدت النقابة أنّ بعض الصحفيين تواصلوا معها وأبلغوها أنّ هناك مؤتمرًا صحفيًا لجيش الاحتلال على برنامج "الزووم" لشرح نشاطات وفعاليات الاحتلال بشأن مواجهة "كورونا"، وتم دعوتهم للمُشاركة فيه.

وقالت في بيان لها، إنّ نقابة الصحفيين وهي تعبّر عن رفضها الكامل لمثل هذه الدعوات، فإنّها تؤكّد على خطورة مثل هذا المؤتمرات أو اللقاءات التي يعقدها جيش الاحتلال ولو كانت ذات طابّع صحّي أو حتى كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ جميع هذه اللقاءات على اختلاف أشكالها لا تفضي إلّا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وعبّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن وافر شكرها للزملاء الاعلاميين والصحفيين على وطنيتهم العالية في ابلاغ النقابة بهذه الدعوات المشبوهة وقرارهم الرافض للمُشاركة في هذه اللقاءات.

