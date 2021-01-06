تعليق جلسة الكونغرس بعد تسجيل اعتراض 60 جمهوريا ومناصرو ترامب يحاولون اقتحام المبنى

وطن: علق مجلسا النواب والشيوخ جلسة التصديق المشتركة على فوز جو بايدن بعد اعتراض 60 عضوا جمهوريا، فيما جدد الرئيس المنتهية ولايته عدم اعترافه بالنتائج، وشن هجوما على الجمهوريين ووسائل الإعلام.

واعترض بول غوسار النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا على نتيجة الانتخابات في ولايته، وانضم إليه السيناتور تيد كروز.

وحسم مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب موقفه من العملية برمتها، حيث أكد أن دوره احتفالي فقط، وهو ما يضع حدا لضغوط الرئيس ترامب الذي طالبه بإعادة النتائج إلى الولايات.

وترأس بنس بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ ويُعلن النتائج، ويصبح المرشح الذي يحصل على ما لا يقل عن 270 صوتا من أصل 538 صوتا انتخابيا؛ الرئيس المقبل.

وكان بنس أعلن "مشاركته ملايين الأميركيين قلقهم بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية"، وترحيبه بجهود معارضة تصديق الكونغرس عليها.

وفي بيان صادر عن مارك شورت كبير موظفي نائب الرئيس، قال بنس إنه يشارك ملايين الأميركيين قلقهم بشأن عمليات تزوير، كما رحّب بالجهود التي يقوم بها أعضاء جمهوريون في الكونغرس من أجل الاعتراض على نتائج الانتخابات، عملا بالسلطة التي يخولها لهم القانون.

وأظهر تصويت أعضاء المجمع الانتخابي بالولايات الـ50 -إضافة إلى العاصمة واشنطن- فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات، مقابل حصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 232 صوتا.

وكانت خطوة عدّ الأصوات والتصديق عليها في الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس حدثا روتينيا يهدف إلى تقنين نتائج يقبل بها المرشحان وحزباهما، لكن بسبب استمرار رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة وادّعائه سرقة الانتخابات وتزويرها تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يؤول إليه الاجتماع، وسط ضغط ترامب على نائبه بنس كي يقلب النتائج لمصلحته.

من جانبه، قال رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن المحاكم رفضت الدعاوى الانتخابية ولم تجد أدلة على تزوير واسع، مشيرا إلى أنه "لا شيء أمامنا يثبت وجود أخطاء جسيمة في الانتخابات قد تقلب النتيجة".

وقال إن حماية الدستور الأميركي تتطلب منا احترام حدود سلطاتنا.

بدوره، أكد رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن الشعب هو من يحدد الانتخابات وليس الكونغرس.

وقال إن "ما يقوم به الجمهوريون يحرجنا جميعا ويحرج الشعب الأميركي".

ترامب يحشد أنصاره

ووقعت اشتباكات بين أنصار ترامب والشرطة خارج الكونغرس، لكن تم السيطرة عليها باستخدام الغاز المدمع.

ووصل أنصار ترامب إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن في الكونغرس.

وقبيل جلسة الكونغرس للتصديق على النتائج، جدّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته عدم اعترافه بالهزيمة أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وأكد تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، متهما الإعلام بعدم النزاهة.

وقال ترامب لحشد من أنصاره في متنزه قرب البيت الأبيض "لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة"، وأشار إلى أنه تم تزوير الانتخابات "كما لم يحدث سابقا"، مؤكدا "سنوقف السرقة".

وتابع أنه فاز بالانتخابات فوزا كبيرا وأن النتائج لم تكن متقاربة، مشيرا إلى أنه حصل على 75 مليون صوت انتخابي، "ومع ذلك يقولون إنني لم أفز".

وعقد ترامب آماله على نائبه مايك بنس قائلا "آمل أن يقوم بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات".

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته أن على بنس حماية الدستور، موضحا أن كل ما عليه القيام به هو أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات.

وشنّ هجوما على وسائل الإعلام والصحافة، وطالبهم بإدارة الكاميرات لمشاهدة الآلاف كما يقول، متهما الإعلام والصحافة بصورة عامة بأنهما عدوّا الشعب.

وفي الوقت ذاته وجه ترامب سهامه إلى من وصفهم بالجمهوريين الضعفاء الذين "ينافسون كملاكم يداه مربوطتان خلف ظهره".

وفي هجومه على غريمه بايدن قال ترامب "ستحصلون على رئيس غير شرعي لكن لا يمكننا السماح بذلك".

المصدر : الجزيرة