مصرع شاب بحادث سير في الخليل

وطن: لقي اليوم شاب يبلغ من العمر 22عاماً من سكان بلدة إذنا غرب مدينة الخليل مصرعه نتيجة حادث سير تصادم تعرض له بمدينة دورا جنوب الخليل.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة بأن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير تصادم على تقاطع قرية خرسا بمدينة دورا وعلى الفور تحركت الشرطة وطواقم الإسعاف للمكان لإسعاف المصاب ومعاينة الحادث.

وأضاف العقيد ارزيقات بأن الحادث كان قد نجم عن تصادم دراجة نارية غير قانونية بشاحنة الأمر الذي تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح وصفت بالخطيرة نقل على إثرها لمستشفى الميزان بمدينة الخليل لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه .

وأكد العقيد ارزيقات مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وإبلاغ النيابة العامة.