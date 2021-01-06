لبنان: حصيلة قياسية ثانية بإصابات كورونا

وطن: سجل لبنان حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بواقع 4166 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 21 وفاة و4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 199925، والوفيات 1537، وحالات الشفاء 136559.

وقالت إنه تم تسجيل 4157 إصابة محلية و9 إصابات وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1273، بينها 503 حالات في العناية المركزة و148 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية