الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير عمر البرغوثي

وطن: قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف" بعد اعتقال إداري استمر عدة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف" إلى جانب نجله محمد، بتاريخ 2020/3/31 بعد أن اقتحمت منزلهم في قرية كوبر شمال رام الله.

وقضى البرغوثي، حوالي 30 سنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وهو شقيق الأسير نائل البرغوثي، ووالد الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، وقد تعرض وعائلته للاعتقال، وهدم منازلهم.